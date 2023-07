Lamborghini n’a pas une histoire aussi riche et un patrimoine aussi important que Ferrari. Cela étant dit, la firme au taureau a conçu plusieurs voitures vraiment iconiques comme la Miura, la Countach, la Murcielago ou encore l’Aventador. Mais au cours des années 2000, l’une des supercars les plus populaires du marché était sans conteste la Lamborghini Gallardo.

Cela fait maintenant dix ans qu’elle n’est plus produite et pourtant les lignes de cette voiture (en particulier sur les dernières versions) n’ont pas pris une ride. Mais 2023 marque surtout le vingtième anniversaire de cette italienne qui aura marqué toute une génération. Laissez un temps de côté l’hybride ou toute forme d’électrification, nous parlerons ici seulement de V10 et de pure passion automobile.

Gallardo (première version)

La Gallardo est l’une des premières Lamborghini conçue sous l’ère Audi, qui devient propriétaire de la marque italienne en 1998. Mais bien que la Gallardo et l'Audi R8 vont partager le même châssis et une motorisation quasiment identique, c’est bien la Lamborghini qui est dévoilée au public avec quelques années d’avance.

L’idée d’une Lamborghini plus petite dans la gamme avait déjà été imaginée par le fondateur de la marque, Ferruccio Lamborghini, dans les années 1970. En 1987, le constructeur commence à travailler sur le projet L140, une voiture destinée à devenir une supercar un peu moins tape à l’œil et propulsée par un moteur V8 ou V10, une première pour Lamborghini à l’époque.

Ce projet verra finalement le jour après la reprise par Audi et lors du salon automobile de Genève, en 2003, la toute première Lamborghini Gallardo se dévoile au public. Conçue pour concurrencer la Ferrari 360 Modena, la Gallardo est effectivement plus conventionnelle et plus compacte que sa cousine, la Murcielago. Elle mesure 4,30 mètres au lieu de 4,58 mètres et est moins large de 14 cm. Sa structure en aluminium permet d’obtenir un poids d’environ 1 400 kg et sa répartition des masses (de 42 % sur l'avant et 58 % sur l'arrière) permet de bonnes performances. Quant à son prix, il tourne autour de 150 000 à 200 000 €

En parlant de performances, le V10 de cette Lamborghini (en position centrale arrière) produit 500 ch et 510 Nm de couple, ce qui luit permet d’atteindre le 0 à 100 km/h en 4 secondes (environ), pour une vitesse de pointe de 315 km/h. Mais son talon d’Achille s’avère être sa boîte robotisée E-Gear qui fait défaut à plusieurs reprises et qui surtout, n’en fait pas la supercar la plus fiable du marché.

Gallardo Spyder

La version Spyder est présentée au Salon automobile de Francfort en 2005, et produite de série l’année suivante. La manœuvre de capotage-décapotage est entièrement automatisée et s’effectue en 20 secondes. Voir une cabriolet est une bonne chose, surtout pour une voiture aussi jolie, mais avec l’arrivée de la Ferrari F430 puis de la nouvelle Porsche 911 GT3 RS, la concurrence devient plus rude pour Lamborghini.

Heureusement, cette Spyder n’est pas juste faite pour les routes en bord de mer, cheveux au vent. Bien qu’elle soit plus lourde de 90 kg, la puissance est portée à 520 ch et 80 % de sa puissance est déjà disponible à 1 500 tr/min. De plus, avec une répartition du couple de 70 % à l’arrière et 30 % l’avant, la Spyder affirme encore plus son caractère de propulsion.

Gallardo Superleggera

Avec la Superleggera, sortie en 2007, Lamborghini ne rigole plus. Cette version allégée et améliorée de la Gallardo utilise de la fibre de carbone absolument partout, ce qui lui fait perdre 100 kg par rapport au modèle classique. La puissance moteur est encore augmentée pour atteindre 530 ch et le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 3,8 secondes. Son prix est aussi un peu plus élevé, aux alentours des 210 000 €.

Gallardo pour la police

Petit retour en arrière, à la fin de l’année 2004. À l’occasion du 152e anniversaire de la police italienne, Lamborghini offre deux Gallardo de première génération qui seront utilisées par la police de la route, la Polizia Stradale. Elles sont peintes en bleu et blanc et disposent d’un gyrophare, d’une sirène, d’un équipement de premier secours ainsi que d’un défibrillateur cardiaque. Petit cadeau en plus pour les forces de l’ordre italienne, la transmission intégrale et les pneus neige Sottozero ont été spécialement développés par Pirelli pour lui permettre d’intervenir dans toutes les conditions météo.

Gallardo LP560-4

En 2008, Lamborghini retravaille la Gallardo pour lui offrir un second souffle. C’est ainsi que la nouvelle génération de la Supercar est présentée au salon de Genève, à travers la LP560-4. Les lettres "LP" indiquent la position du moteur, donc de manière longitudinale arrière.

Elle est encore meilleure que la Superleggera avec ses 560 ch et 540 Nm de couple, et la vitesse de pointe est augmenté à 325 km/h. Le 0 à 100 km/h descend encore d’un cran puisque la Lamborghini n’a plus besoin que de 3,6 secondes. Son style global est modernisé, un peu typé "avion de chasse", à l’image de la Reventon. Quant à la fiabilité, elle est un poil meilleure mais le V10 est parfois sujet à de violentes casses.

Gallardo Super Trofeo Stradale

Cette deuxième génération de Gallardo aura aussi le droit à des dérivés plus légers et plus puissants mais en 2011 sort la Super Trofeo Stradale. Cette édition limitée, de 150 exemplaires, possède la même motorisation que la LP560-4 mais elle est plus légère de 70 kg. Dans cette course, incessante, à la performance, le 0 à 100 km/h est de nouveau abaissé à 3,4 secondes et les 200 km/h sont atteints en 10,4 secondes.

Gallardo LP560-4 2013

La Gallardo conclut son cycle de vie avec sa troisième et dernière phase lors du mondial de l’automobile, à Paris en 2012. Il s’agit simplement d’une version restylée de la LP 560-4 qui va surtout définir les lignes de la future Lamborghini Huracan, sa remplaçante.

La toute dernière Gallardo a été produite le 26 novembre 2013 et avec elle s’envole la plus grande succes story de l’histoire du constructeur. Avec plus de 14 000 voitures vendues, la Gallardo est de loin la Lamborghini la plus rentable de l’histoire et même si elle a laissé sa place il y de cela des années, elle n’a jamais été oubliée dans les cœurs.