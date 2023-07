La supercar destinée à remplacer la Lamborghini Huracan comportera une configuration hybride comme la Revuelto. Cependant, on ne sait pas ce que le constructeur italien va installer dans le successeur de l’Huracan. Et dans cette vidéo ci-dessus, il est toujours difficile de discerner quel type de moteur est à l’origine de ce bruit.

L’année dernière, le PDG de Lamborghini, Rouven Mohr, a déclaré que cette nouvelle voiture aurait entre 6 et 12 cylindres. Cependant, un rapport ultérieur a allégué que le constructeur automobile abandonnerait le moteur V10 à aspiration naturelle de 5,2 litres de l’Huracan pour adopter un V8 à double turbocompresseur similaire à celui de l'Urus. Les sons extérieurs de la vidéo sont trop bruyants pour entendre si le véhicule d'essai a 8 ou 10 cylindres, mais il semble avoir un grondement rauque bien que la voiture ne soit jamais poussée dans cet extrait.

Lamborghini s'efforce d'électrifier sa gamme d'ici la fin de l’année 2024. L'Urus Performante a fait ses débuts en août dernier avec 666 chevaux sous le capot grâce à son moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres, mais il n'a pas encore été électrifié. La Revuelto a un moteur V12 de 6,5 litres et trois moteurs électriques et produit 1 001 ch tandis que l’Huracan actuelle produit 631 chevaux à partir de son moteur V10, et nous ne serions pas surpris si l'électrification augmente la puissance de son successeur.

Gallardo es-tu là ?

D'autres détails sur le moteur restent un mystère. La société aurait l'intention de placer le moteur électrique entre le moteur et la transmission, donnant à la supercar à traction intégrale un coup de pouce électrique et une propulsion sans combustion. Lamborghini a déjà révélé qu'elle utilisera la nouvelle transmission automatique à double embrayage et à huit rapports de la Revuelto dans cette future voiture.

Le véhicule d'essai Lamborghini pourrait essayer de cacher son style avec du camouflage, mais le constructeur ne peut pas tout cacher bien que les personnes de chez Lamborghini aient de l’imagination en essayant de tromper nos yeux avec des autocollants qui font penser à des phares de Gallardo.

Cette nouvelle génération partage certaines similitudes de style avec la Revuelto, bien qu’elles soient minimes. Les deux ont un style de pare-chocs avant similaire et elles sont dotés de diffuseurs massifs qui exposent les roues arrière, donnant aux deux supercars un look agressif. Mais la comparaison s’arrête là.

La voiture camouflée est dotée de phares étroits qui reposent au-dessus de grandes ouvertures de radiateur dans le pare-chocs. À l'arrière, il a un seul embout d'échappement et les feux arrière sont cachés avec des autocollants.

Si vous souhaitez acheter l'un des derniers modèles Lamborghini Huracan disponibles, vous n'avez déjà pas de chance. Le constructeur automobile a annoncé en mai qu'il avait vendu le reste de la production et qu'il abandonnerait le modèle en 2024.

Nous prévoyons de voir le successeur sous sa carrosserie définitive d’ici fin 2024 avant d'être mis en vente au début de l’année 2025.