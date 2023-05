Nous avons pu voir, le week-end dernier, que se procurer une Ferrari était passablement compliqué de nos jours (si tenté qu’elles ait déjà été abordables). Mais l’Italie abrite plus d’un constructeur qui fait rêver les passionnés et qui mieux que Lamborghini pour venir concurrencer les créations de Maranello.

En tout cas en termes de prix c’est réussi. Après avoir passé au crible la gamme actuelle de Ferrari, voyons ce que propose son rival basé à Sant'Agata Bolognese. Encore une fois, les prix qui s’afficheront ci-dessous seront ceux de départ et ils ne prendront pas en compte les possibles options ou les malus ainsi que les casses mécaniques potentielles à venir…

Lamborghini Huracan

Prix : 203 520 €

Contrairement à Ferrari et à sa Roma, aucun des modèles à venir ne descendra sous la barre des 200 000 € à commencer par celui-ci. Dévoilée lors du salon international de l'automobile de Genève, en 2014, l’Huracan succède à la Gallardo au panthéon des Lamborghini. Elle utilise un moteur V10 de 5,2 litres développant 610 ch et 560 Nm de couple. En 2018, le constructeur italien annonce en avoir produit 10 000 et elle représente le deuxième plus grand succès commercial de l'histoire de Lamborghini, à ce jour, derrière son aînée la Gallardo. Comptez 203 520 €, minimum, pour vous en offrir une et il faudra débourser 30 000 € supplémentaires pour la version Performante.

Lamborghini Urus

Prix : 205 715 €

L’Urus est le premier SUV de l’histoire de la marque au taureau. Sorti en mars 2018, il utilise la même plateforme MLB Evo, du groupe Volkswagen, à l’instar de l’Audi Q7, du Porsche Cayenne et du Bentley Bentayga, tout en recevant les quatre roues motrices et directrices de sa grande sœur la Lamborghini Aventador S. Pesant 2,2 tonnes, son V8 4.0l bi-turbo développe 650 ch et propulse la bête à 305 km/h. Plus de 20 000 chanceux ont pu s’en procurer un à ce jour mais il faut débourser plus de 200 000 € pour ce SUV. Sans compter un malus en Europe de 50 000 €.

Lamborghini Urus Performante

Prix : 220 000 €

Vous ne trouvez pas l’Urus assez rapide ni agressif ? Peut-être que la version Performante saura vous séduire. Cette dernière est abaissé de 20 mm, élargi de 16 mm et est plus longue de 25 mm ce qui lui donne un look un peu plus bestiale. Sa vitesse de pointe est aussi accrue puisque le Performante gagne…1 km/h de plus que la version originale !

Blague à part, ses 666 chevaux et son appui renforcé de 38% ne font pas de ce SUV un ange. Pour preuve, l’Urus Performante a parcouru le tracé de Pikes Peak plus vite que n’importe quel véhicule de sa catégorie, en 10'32", soit 17 secondes de moins que le précédent record détenu par le Bentayga. Il coûte naturellement un peu plus cher que la version de base.

Lamborghini Revuelto

Prix : 600 000 €

Voici l’une des dernières venues de Lamborghini : la Revuelto. Dévoilée au salon de Shanghaï en avril dernier, elle remplacera dorénavant la célèbre Aventador et représente le début d’une nouvelle ère pour le constructeur italien. Ses performances seront certainement ahurissantes puisqu’elle développe 1000 chevaux grâce à un V12 et trois moteurs électriques. Son prix n’a également plus rien en commun avec les modèles vus précédemment mais cela va pas l’empêcher d’être très populaire. Tous les exemplaires ont déjà été vendus.

Éditions limitées

Lamborghini Countach lpi 800-4

Prix 2,2 millions d’euros

Vous pensiez que la Revuelto était intouchable ? Elle n’est que du menu fretin par rapport aux deux éditions limitées qui vont suivre, à commencer par cette Countach lpi 800-4. Vous l’aurez deviné, elle est un hommage (très réussi) de la mythique Countach produite entre 1974 et 1990. Elle embarque avec elle un moteur V12 MPI 6,5 de 780 ch, accompagné d’un supplément électrique de 34 ch. Mieux vaut ne pas jeter un oeil à son prix mais malgré tout, les 122 exemplaires disponibles se sont tous envolés.

Lamborghini Sian

Prix : 3 millions d’euros

Ce monstre de puissance produit à 63 exemplaires, depuis 2020, n’est rien d’autre que la Lamborghini Sian. Cette sportive, basée sur l’Aventador, pèse 1 620 kg et son V12 de 6.5l hybride produit 819 ch. Elle atteint le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et une vitesse maximale de 350 km/h. Pour l’anecdote, une réplique à taille réelle de ce modèle fut présentée par Lego au Mondial de l'Automobile de Paris en 2022.