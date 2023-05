Nous hésitons à qualifier cette Lamborghini Countach LP500 S de trouvaille de grange, car elle n'a pas été conservée dans une grange et n'a pas non plus été perdue dans le temps. Cela dit, elle a été laissée dans un entrepôt dans le sud de la Californie pendant plus de deux décennies, apparemment découverte et en attente d'une restauration qui n'a jamais eu lieu. Elle est aujourd'hui à vendre en l'état pour 695 000 dollars (636 939 euros), mais selon le concessionnaire Driver Source, il ne s'agit pas d'une vieille Countach comme les autres.

Les aficionados de Lamborghini reconnaîtront que 1982 est la première année du modèle LP500 S, plus puissant, mais cette Countach blanche particulière est listée comme étant la première LP500 S de toutes. Valentino Balboni, pilote d'essai de Lamborghini, aurait confirmé la présence de plusieurs éléments sur cette Lambo, notamment des ailes de LP400 S, des jantes Campagnolo en magnésium et d'autres éléments. De plus, Driver Source mentionne des documents relatant l'histoire de la voiture en tant que show car ayant fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Genève en 1982. Elle aurait également été la voiture utilisée dans les brochures Lamborghini annonçant la nouvelle LP500 S.

Cela rend cette Countach particulièrement spéciale dans le monde de Lamborghini, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Les documents énumèrent l'historique de la propriété depuis l'achat de la voiture, d'abord par un acheteur en Italie qui l'a expédiée en Allemagne, puis aux États-Unis, où le guitariste Carlos Cavazo du groupe de rock des années 80 Quiet Riot l'a vue. Il a acheté la Countach en 1985 et a pris plaisir à la conduire pendant 15 ans, accumulant la majorité des 66 144 km actuellement affichés au compteur. Les documents montrent que la voiture a été remorquée chez Franco's European Sports Cars à la fin de l'année 2001, où elle a été stockée. Et c'est là qu'elle est restée.

On ne sait pas si la Countach est actuellement en état de rouler. L'annonce indique que le V12 de 4,8 litres a été modifié en 1985, remplaçant les carburateurs Weber d'origine par un système d'injection pour répondre aux exigences californiennes en matière d'émissions polluantes. Les carburateurs d'origine ont disparu depuis longtemps, mais la Countach est livrée avec son aile emblématique qui n'a jamais été installée. La trousse à outils, la roue de secours et une pléthore de documents sont également inclus.