Sa voix éraillée et ses ballades rock ont conquis les hit-parades dans les années 1970 et 1980, mais Rod Stewart n'est pas seulement l'un des chanteurs les plus emblématiques de cette époque. L'artiste britannique est également un grand collectionneur de voitures, en particulier de Lamborghini.

Plusieurs Miura et au moins deux Countach sont passées par le garage de Stewart, dont un exemplaire très rare du 25e anniversaire. Cette dernière a fini aux enchères sur Bring A Trailer, où de nombreuses offres ont déjà été enregistrées.

Galerie: La Lamborghini Countach 25e anniversaire de Rod Stewart

11 Photos

Un Taureau totalement noir

La Countach 25° Anniversario a été produite a seulement 658 exemplaires entre 1988 et 1990. La déclinaison la plus puissante et la plus exclusive de la voiture de sport de Sant'Agata Bolognese porte la signature du tout jeune Horacio Pagani (oui, le "père" de la marque du même nom) qui, pour l'occasion, a revu l'esthétique et l'aérodynamique de cette Lamborghini.

En fait, cette version représente une sorte de "restylage" de la Countach d'origine, avec 3000 pièces remodelées sur les 8000 qui composent la voiture. Les principaux changements sont au niveau des prises d'air, l'ajout de petites jupes, une nouvelle géométrie de suspensions et un intérieur refait pour l'occasion. Cette Lamborghini est animée par le V12 5,2 L de 455 chevaux, qui permet d'atteindre 300 km/h et de faire le 0 à 100 km/h en environ 5 secondes.

La Lamborghini Countach 25° Anniversario de Rod Stewart

La Countach mise aux enchères a été livrée à Stewart en 1989 et est restée la propriété de sa famille jusqu'en mai 2022, date à laquelle elle a été acquise par le vendeur actuel. L'exemplaire est intégralement noir, de l'extérieur à l'intérieur, ce qui lui donne un style intemporel. La Lamborghini a subi des travaux mécaniques récents sur le moteur et la suspension et n'affiche que 12 000 km.

L'habitacle de la Lamborghini Countach 25° Anniversario

La vente aux enchères de la Countach s'est terminée mardi et a été vendue à 550 000 dollars (520 970 euros au taux de change actuel).