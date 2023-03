Une nouvelle ère va bientôt débuter pour Lamborghini avec le lancement de la remplaçante de l'Aventador. Le constructeur italien a dévoilé les premiers détails sur la motorisation de sa supercar pour le moment connue sous le nom de code LB744. Elle sera animée par un tout nouveau V12 atmosphérique de 6,5 L.

Le bloc fera 218 kg, soit 17 kg de moins que son prédécesseur. Il sera également plus puissant en développant 813 chevaux, contre 769 pour les déclinaisons Invencible et l'Autentica, et à peine plus pour l'Essenza SCV12 destinée à la piste, qui atteint 818 chevaux. Son régime maximal sera de 9 250 tours/minute et son couple de 725 Nm.

Le V12 de la Lamborghini LB744

Ce V12 sera accompagné d'un système hybride. Alors que le moteur thermique transmettra sa puissance aux roues arrières, deux moteurs électriques seront ajoutés sur l'essieu avant.

Un troisième moteur placé au dessus transmission, selon le mode de conduite et les conditions de route. Lamborghini promet plus de 1000 chevaux en combinant la puissance des quatre moteurs, le V12 et les trois moteurs électriques.

La batterie de 3,8 kWh pourra être rechargée à une puissance maximale de 7 kW, ce qui prendra une demi-heure. Elle pourra aussi bénéficier d'un freinage régénératif sur les quatre roues ou puiser son énergie dans le V12 en seulement six minutes.

Tous ces moteurs font de la LB744 une quatre roues motrices mais en marche arrière, elle deviendra électrique puisque seules les roues avant entreront en action.

Dans certains conditions, il sera également possible de n'utiliser que le moteur électrique à l'arrière, ce qui signifie que la Lamborghini pourra devenir une électrique à quatre roues motrices pendant un certain temps.

Malgré cette débauche de puissance, Lamborghini promet une réduction des émissions de CO2 de 30% par rapport à l'Ultimae, grâce au passage à une motorisation hybride. La LB744 ne sera pourtant pas la première a être électrifiée chez Lamborghini, la pionnière ayant été la Sián FKP 37.