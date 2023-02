La Lamborghini Aventador a connu 11 belles années. Le constructeur en a vendu plus de 11 000 durant cette période, donc plusieurs éditions spéciales comme l'Aventador J et des variantes haute performance comme la SVJ, qui ont permis à la supercar de rester dans l'air du temps pendant plus d'une décennie.

L'Aventador Ultimae marque cependant la fin du modèle et sa remplaçante est déjà en préparation et Lamborghini a même confirmé son arrivée dans quelques semaines. En attendant, nous répondons aux questions que vous pourriez avoir sur la prochaine Lambo.

À quoi ressemblera-t-elle ?

Les photos espion montrent des formes familières et des phares similaires à la précédentes Lamborghini Aventador, avec des références à la Sian FKP 37 et la Terzo Millenio.

Les croquis des brevets offrent une vision plus claire du futur design. La signature lumineuse sera plus agressive et le capot a des lignes anguleuses. Les phares sont également anglueux à l'arrière, avec deux sorties d'échappement massives.

Nous avons réalisé des rendus sur la base de ces photos espion et croquis. Ils aident à se faire une idée plus claire de l'apparence que la Lamborghini devrait avoir quand elle sera lancée.

Peu d'informations ont filtré sur l'habitacle, si ce n'est de distantes photos espion, mais il est évident qu'il sera intégralement renouvelé. Les images montrent un écran juste devant le conducteur mais pas de second écran au centre du tableau de bord.

Quelle sera son nom ?

Lamborghini n'a pas encore révélé la dénomination de sa supercar mais des rumeurs évoquent le nom Revuelto. Il a été déposé par la marque en 2022 mais ne suit pas la tradition des noms de ses véhicules.

Que trouvera-t-on sous le capot ?

La bonne nouvelle est qu'il est quasi certain que le V12 restera. La mauvaise – pour certains – est qu'elle sera hybridée. Les éditions limitées Invencible et Autentica ont été les dernières Lamborghini à n'avoir que des V12, avant l'hybridation puis l'électrification des modèles. Toute la gamme Lamborghini devrait être électrifiée avant 2024.

La remplaçante de l'Aventador ne sera pas 100% électrique mais disposera d'une assistance électrique avec deux moteurs, associée à un V12 6,5 L. Visant directement la Ferrari SF90, la remplaçante de l'Aventador pourrait développer jusqu'à 1 000 chevaux et dépasser allègrement les 300 km/h en vitesse de pointe.

Quel sera son tarif ?

L'Aventador Ultimae est actuellement facturée plus de 400 000 euros. Il ne serait pas surprenant de voir un tarif plus élevé pour sa remplaçante. La référence étant la Ferrari SF90, commercialisée à 443 513 euros, la Lambo pourrait approcher le même tarif.

Quand la verra-t-on ?

La remplaçante de la Lamborghini Aventador devrait être présentée avant la fin du mois d'avril. Elle sera sur les routes en 2024 et mise en vente avant la fin de l'année.