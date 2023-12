Besoin d'un remontant ? Vous êtes au bon endroit. Montez le volume et profitez du son incroyable de cette Lamborghini Aventador SVJ qui roule à très haute vitesse sur l'Autobahn, avec un échappement qui crache des flammes.

L'Autobahn allemande

Dans cette vidéo d'AutoTopNL, vous verrez le conducteur monter et descendre les rapports, même quand il n'est pas obligé de le faire. On ne peut pas lui en vouloir, vu le bruit. Le son du V12 de l'Aventador devient un cri vers les 4 000 tr/min et se transforme en hurlement à l'approche des 9 000 tr/min.

Un son digne d'une F1

L'Aventador SVJ émet un son fantastique dans sa version de base, mais il n'est généralement pas aussi brut. Ici, le son semble évoquer le hurlement des F1 à moteur V12 au début des années 1990. La vidéo ne précise pas quel jeu d'échappement est utilisé par cette Lamborghini, mais les gens dans les commentaires sur YouTube supposent qu'il s'agit probablement d'un système Gintani qui coûte jusqu'à 13 995 $ (13 005 euros).

311 km/h... sans forcer

En plus de mettre en valeur le son impressionnant, le conducteur laisse l'Aventador SVJ se dégourdir les jambes. La voiture peut atteindre une vitesse maximale de 311 km/h, ce qui est très rapide pour une route publique avec du trafic. La vitesse de pointe nominale d'usine est de 350 km/h, ce qui signifie que cette Lamborghini avait encore beaucoup de vitesse à donner.

La SVJ utilise une version du V12 6,5 litres de Lamborghini qui développe 759 chevaux et 720 Nm de couple. La seule boîte de vitesses disponible est une boîte manuelle automatisée à sept rapports. La voiture est également dotée d'un système aérodynamique actif qui permet d'obtenir une force d'appui élevée ou une faible traînée en fonction des conditions de conduite. Nous soupçonnons que la configuration à faible traînée a été utilisée ici pour atteindre une vitesse aussi élevée.