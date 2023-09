Il n'est pas surprenant que Lamborghini se lance dans le domaine de la motorisation électrique. La marque italienne est synonyme de supercars au design et au moteur bruyants. Mais le monde évolue rapidement et Lamborghini ne se dérobe pas. Son premier véhicule hybride, la supercar Revuelto plug-in, sortira dans le courant de l'année et la remplaçante de la Huracan ainsi que le SUV Urus deviendront eux aussi des PHEV.

La première voiture électrique de Lamborghini n'arrivera pas avant 2028, mais le mois dernier, lors de la Monterey Car Week, nous avons eu un premier aperçu de ce à quoi ressemblera cette voiture électrique avec le concept Lanzador. Mélange de supercar et de grand tourisme traditionnel, le Lanzador à quatre places ne ressemble à rien de ce que le constructeur a pu créer jusqu'à présent. Selon Mitja Borkert, responsable du design, c'était exactement le but recherché.

Se décrivant lui-même comme un petit clown, Borkert explique que différentes idées circulent constamment dans le studio de design de Lamborghini et qu'il doit toujours être prêt à présenter quelque chose si les patrons lui demandent ce à quoi ils ont pensé, même s'il ne s'agit que d'une esquisse ou d'un petit modèle. Son équipe rêvait d'une voiture sportive à quatre places depuis de nombreuses années, en faisant des recherches approfondies sur les différents types de voitures de grand tourisme, y compris celles du passé de Lamborghini comme la 350GT et l'Espada.

Après avoir expérimenté différents designs et styles de carrosserie, dont aucun n'était suffisamment convaincant, Borkert a eu l'idée de reprendre la silhouette et les proportions propres aux supercars Lamborghini, mais en rehaussant la position. La Huracan Sterrato était alors en cours de développement et l'équipe s'est inspirée de la position assise surélevée et de la silhouette unique de cette supercar tout-terrain. Les concepteurs ont moulé un modèle en argile et "le déclic s'est produit immédiatement", explique Borkert. Une fois ces proportions établies, Borkert savait qu'ils avaient trouvé la bonne forme.

En soulevant la voiture, il a été plus facile de cacher la batterie tout en conservant un "haut de caisse mince, élégant et net", comme le décrit Borkert.

"Notre ADN en matière de design est la ligne centrale, la silhouette", explique-t-il. "Cela semble déjà innovant et futuriste. Le Lanzador a un capot plus long et une cellule de protection plus haute que n'importe quelle supercar Lambo, mais les proportions fonctionnent vraiment et ressemblent plus à une supercar que n'importe quel autre crossover sur le marché."

"Je voulais m'inspirer de nos autres super-sportives, et donc avant tout d'une forme nette et très contemporaine", explique Borkert. on peut parfois reconnaître la Murcielago, la Sesto Elemento dans le profilage de la carrosserie, la Revuelto dans l'avant pointu, semblable à un requin, et la Sian dans le traitement de l'arrière du véhicule.

Borkert explique que la décision de doter le Lanzador de deux portes, l'un des éléments de design les plus inattendus de la voiture, a été "immédiate". "J'ai dit que nous pourrions discuter d'une voiture à quatre portes, mais tout le monde était d'accord pour en avoir deux. Nous voulions créer une voiture qui se situe entre une super voiture de sport et un super SUV".

Le très populaire Urus ayant quatre portes, il était inutile que la marque se concentre exclusivement sur l'aspect pratique de l'EV à quatre places. Le Lanzador est malheureusement dépourvu de portes escamotables, au profit de portes traditionnelles à charnière frontale, bien que la poignée de porte soit joliment dissimulée sur le bord supérieur, comme sur le Diablo. Les portes sont immenses, offrant une grande ouverture aux passagers arrière pour qu'ils puissent facilement entrer dans la Lanzador.

Des plaques transparentes avec des détails de circuits imprimés dans le pare-chocs avant donnent l'illusion de grandes prises d'air comme celles de l'Urus, ce qui confère à la Lanzador un visage reconnaissable. "Elle doit ressembler à une Lambo, mais vous devez reconnaître que le groupe motopropulseur est différent", explique Borkert. Mais le design de la Lanzador ne cache pas le fait qu'on parle ici d'une voiture électrique.

"Les voitures purement électriques sont sur le marché depuis de nombreuses années, je n'ai donc pas besoin d'un design électrique spécifique", explique-t-il. "J'ai d'abord besoin d'une Lamborghini ; une bonne Lamborghini, une belle Lamborghini. Ensuite, avec les éléments que nous intégrons, je montre qu'il s'agit d'une voiture électrique. Personne n'a jamais conçu un design différent pour une voiture diesel et une voiture à essence."

L'une des meilleures vues du Lanzador est celle de l'arrière, où l'on peut vraiment se faire une idée de sa position dominante. "Là où vous avez un silencieux aujourd'hui, vous pourrez l'utiliser à l'avenir pour l'aérodynamique", explique Borkert en montrant l'énorme diffuseur soufflé de la Lanzador, flanqué des larges pneus de la voiture. Au lieu de montrer les composants du groupe motopropulseur, les concepteurs mettent désormais l'accent sur l'aérodynamique - un autre type de performance.

Partiellement inspiré par son amour des motos, Borkert explique que Lamborghini expose toujours les pneus arrière, principalement "parce que c'est cool". Il admet que sur le Lanzador, cela a été un peu exagéré - il s'agit d'un concept car, après tout - mais ne soyez pas surpris si la version de production est presque aussi spectaculaire. L'arrière de la Revuelto montre beaucoup les pneus, et il en sera de même pour la remplaçante de la Huracan. C'est une autre façon de dissimuler la masse et la hauteur de la Lanzador, tout en ajoutant à l'effet visuel.

Si le diffuseur est très visible, l'aérodynamique cachée et subtile est également un élément important du design de la Lanzador, que Borkert décrit comme "cachant tous les éléments de la supercar". Des gouttières de type Miura situées sur les bords arrière des vitres latérales envoient l'air vers les petites ailes aérodynamiques actives de la lunette arrière et la Lanzador est équipée de séparateurs et de volets mobiles pour les prises d'air et les conduits de refroidissement des freins.

"En théorie, notre client prendrait n'importe quelle couleur", dit-il. "Peu importe qu'elle soit électrique ou non, les clients de Lamborghini veulent des couleurs. La nouvelle peinture Azzurro Abissale de la Lanzador a été choisie pour son effet liquide profond sous le soleil californien, mais la voiture de série aura le même niveau extrême de personnalisation visuelle que toute nouvelle Lambo. Apparemment, il y a une forte demande pour les nombreux modèles roses et violets de Lamborghini sur la Revuelto, alors espérons que les clients de Lanzador suivront le mouvement."

"Je peux l'imaginer dans toutes les grandes métropoles du monde", déclare Borkert. "C'est une voiture que je veux voir à Los Angeles, à Paris, à Milan et à Tokyo. Elle est si chic et si belle, elle n'est pas surdimensionnée. C'est une voiture que vous aimerez parce qu'elle est très séduisante, puissante et vraiment chic".

Borkert explique que le thème du design intérieur d'une Lamborghini est toujours de donner l'impression d'être un pilote à son conducteur, avec une position assise basse. La Lanzador partage certaines de ses caractéristiques avec la Lamborghini. La Lanzador partage certains de ses éléments de commande avec la Revuelto, car Borkert estime que les clients du constructeur doivent se sentir à l'aise dans la Lamborghini qu'ils possèdent. L'habitacle est aéré, avec un immense toit en verre et beaucoup de lumière provenant de la serre étonnamment haute. Le conducteur et le passager ont chacun leur propre écran, et il n'y a pas d'écran central, la Lanzador ayant à la place un bouton de commande au milieu du tableau de bord qui semble tiré d'un film de science-fiction.

L'absence de tunnel de transmission donne à l'EV beaucoup d'espace sous la console centrale, et on y trouve même un sac à main conçu par Lamborghini. Elle dispose également d'un ensemble de bagages assortis dans le coffre - qui seront certainement produits en série - ainsi que d'une planche de surf et d'un skateboard, montés dans l'espace de chargement du hayon.

"Les clients veulent montrer qu'ils sont actifs, ils veulent montrer leur style de vie", explique-t-il.

L'intérieur a été conçu en utilisant uniquement des matériaux durables, et Borkert ne voulait pas les cacher ou les reléguer à une enveloppe écologique au-dessus d'un produit normal. "Chez Lamborghini, nous croyons tous au développement durable, mais surtout nous, les designers", explique-t-il. "Nous voulons que notre planète survive à l'avenir, et nos voitures doivent donc être respectueuses de l'environnement."

L'équipe a remplacé la mousse du siège par un matériau imprimé en 3D qui est un plastique recyclé, mais qui pourrait être entièrement biodégradable. La structure hexagonale exposée du matériau imprimé est utilisée comme un élément de design visible dans le siège. Borkert ne voulait pas non plus que tous les matériaux durables soient ennuyeux et gris, c'est pourquoi le Lanzador utilise du cuir brun tanné naturellement mélangé à de la laine mérinos bleutée, des accents bleus vifs et des coutures blanches contrastées.

"Jusqu'à présent, les réactions des clients et des journalistes ont été très positives, ce qui prouve que les gens sont convaincus", explique Borkert. "Maintenant, c'est à nous de jouer, nous allons développer avec patience la parfaite Lamborghini. En tant que marque, nous ne sommes pas pressés, car nous avons tellement de succès avec d'autres produits que nous pouvons prendre notre temps."

La Lanzador de série ne sortira pas avant 2028, date à laquelle il y aura beaucoup plus de VE sur le marché, surtout dans le haut de gamme. "Nous sommes déjà à mi-chemin de l'acceptation sociale des voitures électriques. En tant que designer, je suis convaincu que les VE - et en particulier les Lamborghini - feront leur chemin", déclare-t-il. "Il y a toujours une nouvelle génération. Je suis un passionné d'essence, mais aussi de VE, et je me vois très bien dans une telle voiture."

"Nous voulions être une source d'inspiration avec cette voiture", ajoute Borkert. "Personne n'a besoin d'une Lambo, mais tout le monde en veut une. La voiture doit s'adresser à vous en vous disant : 'Hé, vous me voulez'."