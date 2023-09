Les voitures rapides nous fascinent et font naître les passions depuis la création des premières automobiles. Mais lorsque l’on évoque la vitesse et la sportivité, les SUV ne sont clairement pas les premiers véhicules qui nous viennent en tête.

Parfois mal-aimées (surtout du fait de leur abondance depuis quelques années), ce type de voitures a tout de même sa raison d’être et certains offrent de bonnes sensations de vitesse bien qu’ils n’aient pas forcément été conçus dans ce but précis à l’image d’une supercar.

Nous allons nous concentrer, ici, sur les dix SUV les plus rapides du moment (ou qui vont arriver prochainement) en se focalisant principalement sur leurs capacités à pulvériser le 0 à 100 km/h le plus vite possible. Si vous passez par l’Allemagne, ses infos pourront vous servir…

10 - Lamborghini Urus 2023

Lamborghini a eu la bonne idée de concevoir son premier SUV, le LM002, avec un moteur V12 (un fait très rare). Mais l'Urus est un animal totalement différent puisqu’il est propulsé par un V8 bi-turbo de 4,0 litres qui développe 650 ch, sans aucune assistance électrique. Cela est suffisant pour offrir un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une vitesse maximale de 305 km/h.

Bien sûr, il existe un nouveau niveau de finition pour le SUV que nous verrons plus tard. En attendant, cette version classique coûte environ 215 000 € sans les options et les malus…

9 - Mercedes-AMG EQE 2024

Lancé en octobre 2022 avec les versions standard de la Classe EQE, Mercedes-AMG utilise sa propre paire de moteurs électriques pour injecter une puissance considérable à ce SUV hautes performances. Ce dernier reçoit également un réglage de la suspension et des freins améliorés, ce qui est indispensable pour ce véhicule de trois tonnes.

Pourtant, les moteurs électriques, qui produisent 677 chevaux, du EQE permettent au SUV allemand d’atteindre les 100 km/h en 3,5 secondes. Par contre, il est important de noter que la puissance et les performances maximales ne sont disponibles qu'en choisissant le pack performance, qui est une option. Sans cela, la puissance tombe à 617 ch et le sprint prend trois dixièmes de plus.

8 - Mercedes-AMG GLC63 SE 2024

Toujours chez Mercedes, ce GLC63 SE AMG a de quoi donner des sueurs froide à l'EQE électrique dans une course façon dragsters. Alors que le véhicule électrique s'essouffle avec la distance, le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres du GLC (et le moteur électrique monté à l'arrière) maintiennent le SUV à une vitesse maximale de 275 km/h, sans compter son 0 à 100 km/h effectué en 3,4 secondes. Bien qu’il arrive à la huitième place de ce classement, cette Mercedes de 671 ch a la particularité d’être le SUV hybride le plus rapide actuellement.

7 - Lamborghini Urus Performante 2023

Ajoutez un peu plus de puissance et enlevez un peu de poids au SUV italien classique et vous obtiendrez un Lamborghini Urus prêt à en découdre sur les lignes droites. Le Performante, de 666 ch, offre un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, ce qui en fait un concurrent très intéressant pour un autre SUV, de la même patrie, qui vient de faire son apparition en grande pompe…

6 - Ferrari Purosangue 2023

Qui aurait pu imaginer que Ferrari développerai son propre SUV ? Pourtant le Purosangue est bel et bien là avec en prime, un moteur V12 de 715 ch. Avec ce moteur de supercar et de la place pour seulement quatre personnes, l’accent est mis d’avantage sur le sport que sur l’utilitaire. Cependant, il s'agit toujours d'une Ferrari à quatre portes avec un véritable coffre de rangement, une traction intégrale et un poids à vide qui dépasse à peine les deux tonnes.

Quoique sur ce dernier point, cela ne ressemble vraiment pas à une Ferrari mais lorsque vous passez de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et que vous écrasez l'accélérateur jusqu'à 300 km/h, les plus réticents finissent peut-être par changer d’avis. En tout cas son prix est bien celui d’une Ferrari, avec ses 384 229 €.

5 - Porsche Cayenne Turbo GT 2023

Le Duel qui oppose Ferrari à Lamborghini est haletant sur le papier mais avec une Porsche comme arbitre, la compétition n’en est que plus salée. L’actuel Cayenne Turbo GT est la version la plus rapide du SUV allemand avec son V8 bi-turbo de 4,0 litres bon pour 631 ch et un 0 à 100 avalé en 3,2 secondes.

La transmission automatique à huit rapports a également été modifiée pour exécuter des changements de vitesse plus rapides. Le châssis a aussi été rabaissé et ses pneus sont plus larges. Et tout cela intervient sans le fardeau des batteries ou des moteurs électriques.

4 - Aston Martin DBX707 2023

L’énergie électrique est certainement en train de changer le monde de l’automobile et de la performance, mais l’ère de la combustion interne n’est pas encore terminée. Lancé au printemps 2022 avec un V8 de 4,0 litres bi-turbo développant 697 chevaux, le DBX707 est toujours le roi incontesté de la vitesse chez les SUV thermiques.

Si vous avez une piste ouverte avec une longue ligne droite et le courage de garder votre pied droit planté, cette Aston Martin à cinq places atteindra le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et une vitesse maximale de 310 km/h. C’est d’ailleurs le SUV le plus rapide au monde sur cet aspect mais il lui reste encore un peu de concurrence…

3 - Rivian R1S 2023

Il n’est pas surprenant que la version SUV du R1T tout électrique soit également rapide et performante. Cette variante haut de gamme, avec quatre moteurs électriques, rejoint le club très fermé des SUV capables d'atteindre les 100km/h en trois secondes ou moins. C'est encore plus impressionnant si l'on considère que le R1S est un véhicule de transport, avec trois rangées de sièges, qui fait pencher la balance à près de 3200 kg ! Sa vitesse de pointe est néanmoins un inconvénient puisqu’elle plafonne 200 km/h. Mais il ne vous faudra pas longtemps pour y arriver.

2 - Lotus Eletre R 2024

L'Eletre va enfin arriver jusqu’aux clients du Royaume-Uni, plus tard cette année, et il est prévu de l’exporter sur d'autres marchés dans peu de temps. Alors que la version de base de ce SUV électrique embarque toujours deux moteurs électriques développant 603 chevaux, l’Etre R et sa transmission à deux vitesses a retenu notre attention. La puissance combinée atteint 905 ch, ce qui est suffisant pour presque revendiquer le titre de SUV le plus rapide du monde en 2023. Il est vrai que son 0 à 100 km/h abattu en 2,95 secondes à de quoi impressionner.

1 - Tesla Model X Plaid 2023

De nos jours, le règne de la Tesla Model X Plaid en matière d’accélération chez les SUV reste inégalé. Avec une puissance maximale de 1 020 ch, grâce à sa configuration à trois moteurs, Tesla affirme officiellement que le 0 à 100 km/h arrive en seulement 2,5 secondes. Officieusement, il existe de nombreux cas où le SUV va encore plus vite. Et tandis que d'autres constructeurs automobiles augmentent leurs prix, Tesla a réduit le tarif du Model X Plaid jusqu'à 109 990 $, contre 144 490 $ en 2022.