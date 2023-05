Quatre podiums en cinq Grands Prix de Formule 1, deuxième force du plateau derrière l’intouchable Red Bull Racing, Aston Martin réalise un début de saison 2023 au-delà des attentes. L’écurie britannique, propriété du milliardaire canadien Lawrence Stroll, avait fait fort en recrutant Fernando Alonso l’an passé. Désormais, elle le porte régulièrement aux avant-postes !

Pour l’occasion, les réussites de l’équipe de Formule 1 vont être saluée par l’arrivée d’une édition exclusive "AMR23" de son SUV de luxe, le DBX707, qui partage son identité visuelle avec la monoplace de F1 pilotée par Alonso et Lance Stroll mais également avec la voiture médicale de la marque qui sillonne certains circuits du calendrier.

Les couleurs et les garnitures sont l’œuvre du service de personnalisation d'Aston Martin, Q by Aston Martin, qui s’est aussi chargé de quelques éléments exclusifs extérieurs, dont une peinture sur mesure "Podium Green" ainsi que des étriers de frein "Aston Martin Racing Green".

Des touches citron vert viendront rehausser le tout sur le kit de carrosserie carbone et rappeler celles de la monoplace de Formule 1 et la Medical Car. À l’intérieur, le logo AMR23 sera notamment présent sur les seuils des portières, en plus de rappels de couleurs. Tout un programme ! Alex Long, responsable de la stratégie produit et marché d'Aston Martin, a commenté :

"L'édition AMR23 porte la DBX707 à un nouveau niveau d'intensité, créant un SUV ultra-luxueux hors du commun avec une incroyable présence sur la route. C'est un réel plaisir de proposer cette édition spéciale pour célébrer les récents succès de notre équipe de Formule 1. Nous concourons avec succès au sommet du sport automobile mondial, et cela représente un pilier essentiel de notre stratégie de marque et de produit pour nos voitures de route."

La DBX707 AMR23 Edition est d’ores et déjà disponible à la commande.