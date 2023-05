La passion pour l’automobile n’a pas pris fin lorsque Porsche a lancé le Cayenne original en 2002 et l’apocalypse n’a pas non plus eut lieu lorsque l'Aston Martin DBX, la Lamborghini Urus et la Ferrari Purosangue ont vu le jour. Mais grand dam des puristes, Lotus (pourtant spécialiste des voitures de sport rapides et légères) a désormais son propre SUV. Ajoutant l'insulte à l'injure, il est purement électrique. L'Eletre est à la mode mais en retard dans le genre haute performance et haute conduite, le voici donc en train de se rattraper pour la dernière fois avec une accélération de supercar.

Un SUV qui en a sous le capot

Mat Watson de Carwow a eu l'occasion de prendre le volant d'un prototype du SUV anglais. Pas n'importe quelle version du modèle de Norfolk, mais le haut de gamme R. Il a reçu entre les mains la configuration à deux moteurs avec une puissance combinée de 905 chevaux (675 kilowatts) et 985 Newton-mètres de couple. L’objectif du journaliste est de mettre les chiffres de Lotus à l'épreuve et voir si l'énorme voiture est aussi rapide qu'annoncé.

Le 0 à 100 est abattu en 3,06 secondes et avant de parcourir les 400 mètres en 10,82 secondes. Mais ce n'était pas le meilleur des lancements possibles car sa façon d’accélérer fût hésitante lors de cette première tentative et l'arrière du véhicule n’était pas des plus stables. Le sprint suivant s’avère meilleur et le 0 à 100 km/h est réduit à 2,99 secondes avant de pulvérisé le 400 mètres en 6,28 secondes.

La marque britannique détenue par Geely affirme que l'Eletre R est encore plus rapide en mentionnant qu'il faut 2,95 secondes pour atteindre les 100 km/h. Cela semble plausible car le véhicule de série pourrait très bien être plus rapide que ce prototype. C'est incroyablement rapide pour un si gros véhicule qui pèse dans les deux tonnes. Il est massif, s'étendant sur 5,1 mètres de long et près de 2,2 mètres de large ! Il est également équipé de roues 23 pouces.

Espérons que le succès de l'Eletre aidera Lotus à financer le développement de voitures de sport, tout comme le Cayenne et le Macan aident Porsche à investir dans les gammes 718 et 911.