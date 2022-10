C'est une véritable révolution chez Lotus. La marque anglaise, que l'on associe évidemment aux voitures de sport légères, élargit ses horizons pour tenter de conquérir de nouveaux marchés et un nouveau public. Et après la super-sportive électrique, l'électricité rime désormais avec SUV.

L'Eletre ouvre une nouvelle phase dans l'histoire de la marque. Et non content d'être le premier SUV de Lotus, c'est aussi sa première voiture à cinq portes et sa toute première voiture électrique de série. Lotus mise évidemment énormément sur son nouveau modèle. Et pour cela, la firme d'Hethel peut compter sur une avalanche d'innovations qui propulsent Lotus dans une nouvelle dimension.

La Lotus 2.0

Une Lotus, dans l'inconscient collectif, c'est une voiture compacte et basse. Avec l'Eletre, c'est tout le contraire. C'est même un gros bébé avec 5,10 mètres de long, une largeur de 2,13 mètres et une hauteur de 1,63 mètre. Des chiffres impressionnants, à tel point que le SUV britannique est 7 cm plus long qu'un déjà imposant Tesla Model X !

Véhicule premium oblige, ses tarifs sont globalement calqués sur les modèles que nous connaissons aujourd'hui, même si l'Eletre pousse le curseur de la sportivité un peu plus loin. De base, l'Eletre dispose d'une puissance de 603 ch et 700 Nm, pour un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse maximale de 258 km/h. L'autonomie de 600 km sur le cycle WLTP est prodiguée par une énorme batterie de 112 kWh. L'Eletre sous cette configuration débute à partir de 96 890 euros, soit à peine plus cher qu'un Audi e-tron Sportback 55, qui réclame 93 700 euros 408 ch et 410 km d'autonomie.

De série, l'Eletre reçoit, entre autres, des sièges avant électriques à 12 réglages, une climatisation automatique quadri-zone, des jantes de 20 pouces, un écran central tactile de 15,1 pouces HD OLED, un affichage tête-haute, un système audio KEF Premium avec 15 haut-parleurs et 1 380 W ou encore une suspension pneumatique active. Des fonctions de conduite autonome sont également de la partie, avec un système Lidar.

Une gamme relativement simple

Au-dessus de la version "de base", nous retrouvons l'Eletre S facturé 122 090 euros. Il reçoit les mêmes caractéristiques techniques que la version d'entrée de gamme, mais se dote de quelques équipements supplémentaires comme un spoiler arrière actif, un éclairage d’ambiance configurable, des seuils de porte éclairés, une fermeture de porte "soft close", des rétroviseurs extérieurs électrochrome ou encore un système audio KEF Reference Audio avec 23 haut-parleurs et 2 160 W. Pas forcément de quoi justifier 25 000 euros supplémentaires, même si les clients de ce genre de voitures apprécient avoir un véhicule tout équipé.

Puissance Tarif Eletre 603 ch 96 890 euros Eletre S 603 ch 122 090 euros Eletre R 905 ch 152 090 euros

La gamme est coiffée par l’Eletre R, le modèle le plus puissant de la gamme avec ses 905 ch et 985 Nm. Il lui faut seulement 3,0 secondes pour atteindre les 100 km/h depuis l'arrêt, tandis que la vitesse maximale est de 265 km/h. Revers de la médaille, son autonomie, qui chute à 490 km puisque la batterie reste de 112 kWh. Cette version se dote des roues arrière directrices, de barres anti-roulis actives, d'un mode Track ou encore de quelques éléments en fibre de carbone. Son prix ? 152 090 euros, hors options éventuelles. C’est plus cher que le Tesla Model X Plaid, qui réclame 141 990 euros pour ses 1 020 ch.

Rendez-vous l'année prochaine

Fabriqués en Chine, les premiers Lotus Eletre seront livrés à partir de l'été 2023. Il va se positionner en face des Audi e-tron, Tesla Model X et autres Mercedes EQS SUV, même si l'Eletre joue clairement sur l'aspect dynamique.

Encore faut-il que les clients soient au rendez-vous et acceptent de rouler avec un SUV Lotus électrique, qui va complètement à l'encontre de la philosophie de la marque. "Light is right", certes, mais Lotus a bien pris soin de ne pas nous révéler encore le poids de son engin, qui doit certainement largement dépasser les deux tonnes, malgré sa carrosserie en aluminium.