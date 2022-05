Lotus officialise l'ouverture de son nouveau centre de production à Hethel baptisé Chapman en l'honneur au fondateur de l'entreprise. Pour l'occasion, un évènement a été organisé en présence de Matt Windle, directeur général de Lotus Cars, et Clive Chapman, directeur général de Classic Team Lotus et fils de Colin Chapman et Hazel Chapman, cofondateurs de Lotus.

"Lotus est en train de passer du statut d'entreprise britannique de voitures de sport à celui d'entreprise et de marque de voitures de performance d'envergure mondiale, et le nouveau centre de production Chapman est le symbole de la réalisation de cette ambition. Nous sommes fiers de nos succès passés et enthousiastes quant à notre avenir tout électrique, qui a été lancé il y a toutes ces années par notre fondateur Colin Chapman, et je suis honoré que Clive et Jane aient pu se joindre à nous pour marquer cette occasion", a déclaré Matt Windle.

Le constructeur anglais a aussi recruté 300 nouveaux employés "dans tous les domaines de l'entreprise". Ils sont tous formés à la nouvelle Lotus Learning Academy, basée au LAS (Lotus Advanced Structures), à Norwich. Il s'agit de sa nouvelle usine de sous-assemblage de Lotus.

Le nouveau centre de production Chapman peut produire environ 5000 voitures par an. Le constructeur estime qu'il s'agit de l'une des installations de fabrication automobile à faible volume les plus avancées au monde. C'est là qu'est assemblé le dernier modèle thermique de la marque, la Lotus Emira. Une nouvelle piste de validation a également été construite afin que toutes les voitures puissent être testées avant d'être livrées aux clients.

"Je suis honoré d'avoir participé à cette journée importante dans l'histoire de Lotus. Pour la famille Chapman, c'est extraordinaire de voir Lotus en passe de devenir un constructeur automobile mondial. Je suis ravi d'avoir l'occasion de souhaiter le meilleur à tous ceux qui travailleront dans le centre de production Chapman, et de remercier Geely et Lotus d'avoir honoré Hazel et Colin d'une manière aussi splendide", a ajouté Clive Chapman.

Avec la Lotus Advanced Structures, le centre de production Chapman fait partie d'un investissement de 100 millions de livres sterling, soit environ 118 millions d'euros.