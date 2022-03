La Lotus Emira équipée du quatre cylindres de 365 chevaux et 430 Nm de chez Mercedes-AMG reçoit, comme la version V6, une version First Edition et pourra être commandée à partir du 8 avril prochain.

Les prix en Allemagne débutent à partir de 87 995 euros (71 995 livres sterling au Royaume-Uni) et les premières livraisons sont attendues fin 2022.

La Der des Ders

Voici donc la dernière Lotus thermique, qui clôt ainsi une ère et laissera place à celle de l'électrique qui débutera le 29 mars 2022, avec la présentation du SUV Type 132, un modèle 100 % électrique.

Le quatre cylindres de la Lotus Emira First Edition, nous le connaissons déjà bien, puisqu'il s'agit du 2,0 litres M139 qui équipe déjà les différentes Mercedes-AMG A 45, CLA 45 et GLA 45, mais aussi leurs versions S avec 421 chevaux.

Une dotation d'équipements généreuse

Comme pour tous les modèles de lancement, la Lotus Emira First Edition reçoit une dotation assez complète, faisant ainsi grimper la facture assez rapidement. Pour les versions moins bien équipées, il faudra patienter jusqu'en 2023. De série, la version First Edition reçoit :

Climatisation

Régulateur de vitesse

Caméra de recul

Radar de stationnement avant

Tableau de bord numérique de 12,3’’

Écran central tactile de 10,25’’

Système de navigation (selon les marchés)

Système multimédia à commande vocale

Sellerie cuir ou Alcantara

Ciel de toit en Alcantara

Sièges chauffants à réglages électriques

Démarrage sans clé

Jantes de 20 pouces

Bas de caisse noir brillant

Canules d’échappement titane

Drivers Pack (3 combinaisons suspension/pneus au choix)

Quatre cylindres et V6, même combat ?

Les performances de la version quatre cylindres ne sont pas très éloignées de celles du V6. Grâce à son bloc de 365 chevaux et 430 Nm associé à une transmission automatique à double embrayage à 8 rapports développée par Mercedes-AMG et adaptée à une architecture propulsion, la sportive britannique est capable d'atteindre 283 km/h en vitesse de pointe et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

Les prix français ne sont pas encore connus

La Lotus Emira quatre cylindres, qui arrivera au printemps 2023, débutera au Royaume-Uni à partir de de 59 995 livres, contre 71 995 livres pour la First Edition. La Lotus Emira V6 en version de base, quant à elle, sera lancée en janvier 2023 et coûtera 81 995 euros en Allemagne (64 995 livres au Royaume-Uni). Les prix en France n'ont pas encore été dévoilés, mais ils seront proches des prix annoncés dans les autres pays.