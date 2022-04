Avec le nouveau EQS SUV, Mercedes élève au niveau encore supérieur son vaisseau-amiral électrique EQS, avec une garde au sol augmentée bien évidemment, mais surtout avec une version dotée de sept places. Tout comme la berline, le Mercedes EQS SUV est disponible avec un ou deux moteurs électriques et une transmission intégrale, avec des puissances allant de 360 ch pour l'EQS 450+ à 544 ch pour l'EQS 580 4Matic.

La capacité utile de la batterie est annoncée à 107,8 kWh et l'autonomie avec un plein varie entre 507 km et 660 km selon le cycle WLTP, en fonction des versions. Les commandes seront ouvertes l'été prochain et les premières livraisons sont prévues pour le début de l'année 2023. Le prix, qui n'a pas encore été annoncé, ne devrait pas être trop éloigné de celui de la berline EQS, qui débute, en France, à partir 128 550 euros pour la version 450+.

Luxueux et pratique

Même si ça ne saute pas franchement aux yeux, l'EQS SUV est légèrement plus court que la berline avec une longueur de 5,12 mètres, 1,95 mètre de large et une hauteur de 1,71 mètre.

L'empattement reste inchangé à 3,21 mètres, mais, à l'intérieur, on trouve une deuxième rangée de sièges coulissants et réglables électriquement, ainsi qu'une troisième rangée de sièges en option qui offre de l'espace pour deux passagers supplémentaires et en fait une 7 places. Le coffre possède une capacité de chargement comprise entre 645 et 2 100 litres pour la version 5 places et entre 565 et 2 020 litres pour la version 7 places.

Dans l'esprit de l'EQS

Le design extérieur du Mercedes EQS SUV reprend plusieurs éléments caractéristiques de l'EQS, à commencer par la calandre noire fermée "black panel" et la bande lumineuse continue qui relie les deux feux dotés de la technologie "Digital Light" dotée de 1,3 million de micro-miroirs.

À l'arrière, nous retrouvons également la bande lumineuse continue de la berline avec une forme incurvée et une signature lumineuse 3D. L'intérieur reprend bien évidemment l'Hyperscreen MBUX en option avec trois écrans et la possibilité d'ajouter deux écrans pour les passagers de la deuxième rangée.

Résolument technologique

La voiture est également équipée de suspensions pneumatiques Airmatic, des quatre roues directrices et de la navigation avec réalité augmentée. Ces deux dernières fonctions peuvent être améliorées ou ajoutées par le biais de mises à jour en ligne over-the-air, comme par exemple l'angle d'inclinaison des roues arrière qui passe à 10° au lieu de 4,5°.

La deuxième rangée est réglable électriquement en longueur (13 cm) et en inclinaison (14° vers l'avant et 4° vers l'arrière) et peut être rabattue. La fonction cargo permet de positionner les dossiers de la deuxième rangée plus verticalement pour accueillir des objets volumineux dans le compartiment à bagages sans les rabattre.

Parmi les autres éléments présents, il y a le système "Energizing Air Control Plus", qui intègre un filtre HEPA permettant de réduire la poussière et le pollen dans l'habitacle, et un système audio Dolby Atmos avec une expérience sonore à 360 degrés. Il y a toujours quatre modes de conduite, à savoir Eco, Comfort, Sport et Individual, les versions 4Matic ont également le droit à un mode Offroad.

Jusqu'à 660 km d'autonomie

La gamme débute avec la version 450+ qui dispose d'un seul moteur électrique positionné à l'arrière, avec une puissance de 360 ch et d'un couple maximal de 568 Nm. Grâce à la batterie de 107,8 kWh reposant sur une architecture de 400 volts, l'autonomie se situe entre 536 et 660 km. Le chargeur AC embarqué autorise une puissance de recharge de 11 kW, qui peut être portée à 22 kW en option, tandis que la charge rapide est annoncée à 200 kW permettant ainsi une recharge de 10 à 80 % en 31 minutes.

La version 450 4Matic, qui dispose de deux moteurs et de quatre roues motrices, développe 360 ch et un couple maximal de 800 Nm. Mercedes annonce une autonomie oscillant entre 507 et 613 km.

Le Mercedes EQS SUV 580 4Matic, dispose également de deux moteurs et d'une transmission intégrale. Sa puissance est annoncée à 544 ch et 858 Nm. Ici aussi, l'autonomie se situe entre 507 et 613 km.