Que lancer après une hypercar électrique (Evija), une sportive (Emira) et un SUV électrique (Eletre) ? Une berline qui abandonne aussi son moteur thermique. Pour le moment connue par son nom de code "Type 133", cette Lotus électrique a été aperçue près du cercle Arctique. Nos espions ont aperçu cette réponse à la Porsche Taycan, avec une livrée spéciale pour célébrer les 75 ans de la marque.

La Lotus a été aperçue au nord de la Suède sur la lac gelé... et elle a fini sur un camion de remorquage après un problème technique. De tels soucis sont fréquents sur des modèles encore en développement, et ne présage en rien de sa fiabilité après sa commercialisation. Un version électrique réduit par ailleurs les inquiétudes quant à la fiabilité, puisque moins de pièces sont susceptibles de poser problème.

Photos espion de la Lotus Type 133 2023

12 Photos

Cette Lotus semble avoir une ligne de toit plongeante qui non seulement lui confère un profil élégant, mais contribue également à abaisser le coefficient de traînée et améliorera son autonomie. La taille des freins est impressionnante, tandis que le couvercle du port de charge situé sur l'aile avant gauche est beaucoup plus petit que celui de l'Eletre.

Le prototype pris en photo avec les plaques d'immatriculation allemandes montrait une disposition inhabituelle des phares en deux parties, comme sur le SUV. En fait, toute la partie avant semble déclinée de l'Eletre, ainsi que les caméras latérales et les poignées de porte affleurantes. L'arrière est atypique mais semble avoir des feux provisoires qui seront probablement remplacés par une large barre de LED sur la version finale. On aperçoit également un LIDAR sur le toit.

Sous certains angles, on peut voir que le véhicule d'essai est équipé de deux sièges avant Recaro et d'arceaux de sécurité. Il va sans dire que la Type 133 de production aura un habitacle plus conventionnel. On peut s'attendre à un intérieur spacieux grâce à la plateforme dédiée aux voitures électriques, bien que les porte-à-faux avant et arrière soient assez longs pour un véhicule 100 % électrique. Pour rappel, l'Eletre atteint 5 103 millimètres de long avec un empattement massif de de 3 019 mm.

La fiche technique s'annonce intéressante si l'on considère que le SUV culmine avec une version R offrant une puissance colossale de 905 chevaux et un couple de 985 Nm. La Lotus Eletre effectue lee 0 à 100 km/h en 2,95 secondes, mais il y a fort à parier que la Type 133 sera encore plus rapide, car plus légère.

Concernant son appellation, elle commencera par un "E" mais il ne s'agira probablement de l'"Envya", malgré les rumeurs qui ont circulé. La voiture sera officiellement présentée cette année et commercialisée en 2024.