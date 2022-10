Lotus va tenter de battre le record du Nürburgring dans la catégorie des voitures de série. Le constructeur britannique semble convaincu des capacités de sa supercar, l'Evija, au moins pour aller chercher le record de la Porsche Taycan Turbo S, qui est aujourd'hui la voiture électrique de série le plus rapide avec un chrono de 7 minutes et 33 secondes.

Il y a des raisons d'y croire, puisqu'avec environ 2 000 ch sous le pied droit (presque trois fois plus que les 680 ch du Taycan), si l'Evija échoue à ce niveau, certaines questions se poseraient.

Bientôt au sommet ?

Lotus souhaite écrire son nom dans l'histoire du Nürburgring depuis déjà quelques années. Depuis 2019, il est question d'une éventuelle tentative de record de l'Evija, mais la pandémie et les problèmes mondiaux qui en découlent ont ralenti les activités de l'entreprise.

Lors de l'événement "Unleash The Future" qui a eu lieu le 25 octobre dernier, Lotus a toutefois affirmé une fois de plus ses ambitions. Après avoir évoqué le cas de l'Eletre R (le SUV électrique de plus de 900 ch également testé au Nurburgring), Matt Windle, le patron de la marque, a ajouté que l'Evija a également parcouru de nombreux kilomètres (virtuels) sur la piste : "Nos simulations nous montrent que l'Evija est vraiment rapide. Et nous ne nous attendions pas à autre chose, car il s'agit d'une voiture très puissante, légère et dotée d'une incroyable force d'appui. Est-ce qu'on va vraiment l'emmener sur le circuit ? Nous verrons bien."

Les 1 973 ch seront-ils suffisants ?

L'Evija a tout ce qu'il faut pour battre les précédents records établis. Produite à 130 unités et facturée 1,8 million d'euros chacune, l'Evija est équipée d'une batterie de 70 kWh et de quatre moteurs électriques pour un total de 1 973 ch et 1 700 Nm de couple. D'après Lotus, elle serait capable d'abattre le 0 à 300 km/h en 9 secondes.

Des chiffres qui, sur le papier, devraient ne laisser aucune chance au record du Nürburgring dans la catégorie des voitures de série, un record détenu par la Porsche 911 GT2 RS qui a bouclé un tour en 6:43.300 au mois de juin 2021.

Dans la catégorie des voitures non destinées à la production, il y a aussi des temps intéressants à aller chercher, notamment du côté des électriques. Il y a eu la Nio EP9 de 1 360 chevaux qui a tourné en 6:45.900 en 2017, et la Volkswagen ID.R qui a bouclé un tour en 6:05.336 en 2019.