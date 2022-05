Lotus a présenté sa nouvelle Emira GT4 au public présent lors d'un évènement organisé en début de semaine sur la piste d'essai de Hethel. Les invités ont même eu le droit à des tours de piste avec Gavan Kershaw (responsable du développement dynamique) au volant.

La Lotus Emira GT4 (fruit de la collaboration entre Lotus et RML Group) est le premier modèle de Lotus Advanced Performance, la division dédiée aux véhicules spéciaux de l'entreprise anglaise. La sportive marque aussi le début d'une nouvelle ère pour Lotus dans le domaine de la course GT.

"Nous savions que nous avions un excellent point de départ pour l'Emira GT4 en raison de tout le travail effectué pour faire de la voiture de route une voiture si performante. Montrer les capacités dynamiques de la GT4 sur la piste d'essai de Hethel - qui a formé d'innombrables voitures de course et leurs pilotes depuis que Lotus s'est installée sur le site en 1966 - est un moment très spécial pour moi et toute l'équipe impliquée", a déclaré Gavan Kershaw.