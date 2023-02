La marque qu'un automobiliste choisit est-elle liée à ses capacités intellectuelles ? Le site britannique Scrap Car Comparison, spécialisé dans la comparaison de véhicules, a voulu le vérifier en menant une étude destinée à mesurer le quotient intellectuel (QI) de 2 024 Britanniques avec l'institut Censuswide, avec un test court de 20 questions.

L'étude a ainsi fait un lien entre la marque de la voiture de chaque participant, mais aussi le type de motorisation choisi et la couleur du véhicule.

Le classement fait apparaître les propriétaires de Skoda en tête, avec un QI moyen de 99 (la moyenne est située entre 85 et 115, seuls 2,5% de la population étant sous 70 ou au dessus de 130), devant Suzuki, Peugeot, MINI et Mazda. Sur les 22 marques relevées, les trois en queue de peloton sont BMW, Fiat et Land Rover.

Le QI selon la marque de voiture

Place Marque QI moyen mesuré 1 Skoda 99,00 2 Suzuki 98,09 3 Peugeot 97,79 4 MINI 97,41 5 Mazda 95,91 6 Toyota 95,76 7 Opel/Vauxhall 95,11 8 Mercedes 94,74 9 Nissan 94,71 10 Seat 94,71 11 Citroën 94,29 12 Hyundai 93,52 13 Renault 93,41 14 Audi 93,25 15 KIA 93,01 16 Honda 92,88 17 Ford 92,75 18 Volvo 92,40 19 Volkswagen 92,25 20 BMW 91,68 21 Fiat 90,14 22 Land Rover 88,58

Un plus gros QI pour les propriétaires de véhicule essence !

L'étude montre que les propriétaire d'un véhicule essence ont en moyenne le QI le plus élevé (94,35) devant ceux d'une hybride (93,89), d'un diesel (92,91) et d'une électrique (90,19).

Concernant la couleur des voitures, le blanc l'emporte (95,71) devant le gris (94,71) et le rouge (94,88). Le vert est la couleur la moins bien classée (88,43).

Scrap Car Comparison a par ailleurs cherché un lien entre la marque de voiture possédée et... les tendances psychopathes des automobilistes ! Les participants ont été notés sur 36, avec une possibilité de tendance psychopathe à partir de 19.

Aucune marque ne fait d'un automobiliste un psychopathe mais les moins bien lotis sont les propriétaires de BMW avec un score de 12,1, devant Audi (11,7) et Fiat (7,0). Skoda est encore la marque qui s'en sort le mieux, avec un score de 3,2 !