En novembre, Alfa Romeo a teasé une nouvelle supercar qui pourrait reprendre le nom 8C mais le coupé n'a pourtant pas encore reçu le feu vert de la maison-mère Stellantis. Jean-Philippe Imparato, directeur général d'Alfa Romeo, a promis de nouvelles informations, avec une annonce attendue pour mars 2023.

Avant même cette échéance, nous avons appris qu'Alfa Romeo a déjà accepté des acomptes de certains clients, même si Stellantis ne s'est toujours pas décidé et que rien n'est officiel. "Tous les modèles seront vendus avant que je la présente", a prévenu Imperato, interrogé par Autocar.

Alfa Romeo prend son temps pour concevoir la bonne voiture et "contribuer à l'ADN" de l'entreprise : "Nous travaillons sur une chose que l'on pourrait mettre aux côtés de la 8C dans le musée d'Arese, en étant fiers de notre contribution à l'Histoire d'Alfa Romeo. C'est ce que nous voulons."

Imparato ne veut pas qu'il s'agisse d'une voiture purement destinée au circuit mais qui pourrait servir au quotidien... malgré un tarif la rapprochant d'une Ferrari ou Lamborghini. Elle aura sera aussi "iconique, super sexy et reconnaissable" pour s'inscrire dans la lignée des sportives d'Alfa Romeo.

Le Français a néanmoins reconnu que commercialiser un tel modèle va à l'encontre des tendances du marché. "Quand on prend ce genre de décision dans un groupe comme Stellantis, tout le monde vous prend pour un fou", a-t-il précisé.

Cette nouvelle supercar devrait utiliser un moteur thermique et pas un train propulseur électrique mais pourrait néanmoins avoir un moteur électrique sur l'essieu avant.

L'Alfa Romeo 8C Competizione, dernière supercar d'Alfa Romeo, a été produite entre 2007 et 2010. Elle a été fabriquée à 500 exemples, dont une version coupé et une 8C Spyder. Le nom est hérité de la première 8C, une série légendaire de modèles Alfa Romeo dans les années 1930.

Comme la précédente 8C, il s'agira d'une voiture dont la production limitée, en parallèle d'une gamme qui va s'électrifier et être renouvelée avec le lancement d'un véhicule par an jusqu'en 2027. Après la Tonale, des successeurs sont attendues à la Giulia et au Stelvio.