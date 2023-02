On savait déjà qu'Alfa Romeo ne voulait vendre que des modèles électriques à partir de 2027, mais il est impressionnant de noter que la marque italienne veut gamme 100% thermique à un catalogue zéro émissions en seulement cinq ans, soit plus vite que tous ses rivaux.

La stratégie "from zero to zero" a été annoncée l'an dernier : "Dans le paysage automobile international, Alfa Romeo sera la marque la plus rapide à effectuer la transition des voitures sans électrification à des ventes 100% électriques en 2027", promettait le constructeur.

Alfa Romeo Tonale

Cette électrification de la gamme semble avoir débuté de la meilleure des façons avec les bonnes ventes de la Tonale, proposée à la fois avec une hybridation légère "renforcée" et en hybride rechargeable.

Un SUV de segment B et le vaisseau amiral

La première Alfa Romeo 100% électrique sera un SUV compact attendu en 2024, basée sur la Jeep Avenger et produit dans l'usine polonaise de Tichy.

Rendu d'un SUV Alfa Romeo

Un autre modèle essentiel de la stratégie "from zero to zero" sera le vaisseau amiral électrique du segment E, principalement destiné au marché nord-américain. Pour celui-ci, des doutes subsistent quant à la forme qu'il prendra, entre une grosse berline et un SUV du segment B.

La Tonale relance Alfa Romeo en Europe

Le succès de la Tonale a permis à Alfa Romeo d'augmenter ses ventes de 27% en Europe pour atteindre 32 943 immatriculations selon Jato Dynamics. Le Stelvio est resté le modèle plus vendu sur le Vieux Continent.

Modèle Ventes Évolution (2021) Alfa Romeo Stelvio 16 009 - 6% Alfa Romeo Tonale 11 563 Nouveauté Alfa Romeo Giulia 5 371 - 16%

Selon les données publiées par Stellantis, la marque Alfa Romeo a enregistré une croissance significative des immatriculations sur plusieurs pays européens, notamment en France (+101 %), aux Pays-Bas (+84 %), en Autriche (+85 %), en Grèce (+163 %) et au Portugal (+174 %).

En Turquie, les volumes de vente d'Alfa Romeo ont même quadruplé par rapport à 2021, et en Asie, la Stelvio a vu ses ventes grimper de 25%.

Alfa Romeo Stelvio

La Tonale se fait attendre aux États-Unis

Les chiffres sont différents aux États-Unis, où la Tonale n'arrivera que cette année et où la firme milanaise est représentée par la Giulia et la Stelvio. 112 843 Alfa Romeo ont trouvé preneur sur le sol américain en 2022, 29,64% de moins qu'en 2021.