Cinq ans après ses débuts, la Peugeot 508 restylée débarque avec un design plus affuté et des équipements remis à niveau. Clairement reconnaissable à sa nouvelle signature lumineuse à l'avant, elle sera proposée dans les concessions cet été.

La Peugeot 508 reçoit une toute nouvelle face avant, avec une calandre plus agressive dotée de lamelles noires brillantes qui enveloppent toute la partie frontale. La grande "bouche" du Lion se poursuit dans la partie inférieure avec une calandre plus large par rapport au précédent modèle, tandis les phares LED Matrix adoptent les trois griffes qui incarnent désormais le design des Peugeot.

Galerie: Peugeot 508 restylée (2023)

5 Photos

"Peugeot renforce son identité technologique et féline à travers le caractère radical des nouvelles 508", souligne Matthias Hossann, directeur du design chez Peugeot. "Des projecteurs ultra fins et la signature à 3 griffes viennent s’inscrire dans une calandre qui se dématérialise dans le boulier pour une mise en scène spectaculaire de la face avant."

Les phares sont également redessinés à l'arrière, tandis que les nouvelles jantes en alliage Epherra de 18 pouces adoptent un design en losange qui allie style et efficacité aérodynamique. La 508 est disponible en sept coloris, dont les trois nouveaux Blanc Okénite, Bleu Eclipse et Gris Titane.

Un habitacle renouvelé

L'habitacle accueille une évolution de Peugeot i-Cockpit, avec un écran central de 10 pouces équipé du nouveau système d'infotainment Peugeot i-Connect Advanced intégrant la navigation TomTom, un assistant vocal et des mises à jour "over-the-air".

Parmi les systèmes d'aide à la conduite, on retrouve le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, le freinage d'urgence actif jusqu'à 140 km/h, un système de vision de nuit qui reconnaît les animaux et les piétons, une surveillance des angles morts et des caméras à 360° pour faciliter les manœuvres.

Les moteurs disponibles

Les moteurs n'évoluent pas. Les 508 sont toujours proposés avec le PureTech essence 1,2 L de 130 chevaux et le BlueHDi diesel 1,5 L de 130 chevaux également, les deux étant associés à la boîte de vitesses automatique EAT8 à huit rapports. Les hybrides rechargeables de 180, 225 et 360 chevaux restent également au catalogue.

La version de 360 chevaux reçoit la griffe Peugeot Sport Engineered et s'accompagne d'une transmission intégrale, une calandre exclusive, des hantes en alliage de 20 pouces avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S et des disques de freins de 380 mm à l'avant.

Les hybrides rechargeables disposent également de la boîte automatique à 8 rapports et conservent leur batterie de 12,4 kWh (garantie 8 ans/160 000 km).