Stellantis se porte bien ! Le groupe franco-italo-américain a annoncé un chiffres d’affaires net de 179,6 milliards d’euros pour l'année 2022, en hausse de 18 %, et un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros, en hausse de 26 %. Des résultats que Stellantis attribue à "dynamique de prix nets solide, d’un mix véhicules favorable et d’effets de change positifs", ce qui a mené à une croissance et à des chiffres record dans toutes les régions du monde.

"Outre nos résultats record et la mise en œuvre rigoureuse de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030, nous avons également démontré l’efficacité de notre stratégie en matière d’électrification en Europe", se félicite Carlos Tavares, directeur général de Stellantis.

"Nous disposons désormais de la technologie, des produits, des matières premières et de l’écosystème complet de batteries pour mener à bien cette même transformation en Amérique du Nord, avec nos premiers véhicules Ram 100 % électriques en 2023 et Jeep en 2024. Je remercie sincèrement chacun de nos employés et nos partenaires pour leur contribution à un avenir plus durable."

Deux milliards d'euros reversés aux salariés

Les salariés de Stellantis ne sont justement pas oubliés et le groupe a annoncé qu'ils vont être récompensés par une somme de deux milliards d'euros, soit 200 millions de plus qu'en 2021. Une prime d'intéressement d'au moins 4300 euros sera versée à chaque salariée en France.

"Grâce aux résultats record de Stellantis en 2022, nous allons redistribuer plus de 2 milliards d’euros aux salariés de Stellantis à travers le monde via les dispositifs de rémunération variable, individuelle et collective", a confirmé Tavares. "C’est 200 millions de plus que l’an dernier et c’est une juste reconnaissance de la contribution de tous les collaborateurs de l’entreprise pour faire gagner Stellantis dans un contexte économique très exigeant."

"Lorsque l’entreprise se porte bien, tous les employés en bénéficient – c’est l’essence même de notre culture de rémunération à la performance."

La maison-mère de Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Chrysler a également annoncé avoir prévu de reverser 4,2 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, correspondant à 1,34 € par action, et un programme de rachat d’actions d’un montant maximum de 1,5 milliard d’euros.