Après de premières photos espion le mois dernier, le Peugeot 2008 se montre à nouveau... et en cache plus que la dernière fois puisqu'il a cette fois un camouflage à l'avant en plus de l'arrière.

Si Peugeot a masqué cette partie, c'est parce que les prototypes vus jusque-là n'étaient pas encore dotés des changements prévus à l'avant de la carrosserie. Cette dernière va être redessinée mais va conserver le design tridimensionnel.

Galerie: Photos espion de la Peugeot 2008

22 Photos

Une nouvelle signature lumineuse et un nouveau pare-choc sont également attendus, dans la lignée de ceux vus sur la nouvelle 308. Les pare-chocs et les feux vont également être renouvellés à l'arrière, tout en conservant le design avec trois éléments verticaux.

Les photos espion ne montrent pas l'habitacle de ce nouveau Peugeot 2008 mais à en croire les images apparues en janvier, aucun changement majeur n'est au programme. Le logiciel pourrait cependant être mis à jour, avec de nouvelles fonctionnalités et des graphismes rafraichis.

Les moteurs prévus dans le Peugeot 2008

Côté motorisations, la version électrique Peugeot 2008 restylée devrait récupérer le moteur de la 208, à savoir le bloc de 115 kW (156 ch) que l'on retrouve également dans la Jeep Avenger et la DS 3 Crossback, conçu sur la même plateforme. Les batteries seront également identiques, avec une puissance de 51 kWh offrant une meilleure autonomie.

L'hybridation légère sur le Peugeot 3008

Des nouveautés sont également prévues sur le moteur thermique : le diesel BlueHDI de 130 chevaux pourrait disparaître du catalogue pour ne laisser que les motorisations essence, pour lesquelles il y aura du nouveau du côté de l'hybridation légère, comme sur les 3008 et 5008.

Une nouvelle version du trois cylindres 1,2 L de 136 chevaux sera complété par un moteur électrique de 28 chevaux, alimenté par une petite batterie lithium-ion de 432 Wh, offrant quelques kilomètres d'autonomie en 100% électrique et surtout une consommation en carburant plus faible.

La date exacte du lancement de ce nouveau Peugeot 2008 n'est pas encore connue mais on sait que la version électrique est attendue pour la fin de l'année, et les mild hybrid dans un second temps.