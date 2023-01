Lors du Peugeot E-Lion Day la semaine dernière, le constructeur français a annoncé son intention de doter son 2008 de la technologie mild-hybrid. Le système 48V arrivera probablement avec le restylage de mi-cycle du petit crossover. Pris dans le froid alors qu'il se reposait entre deux séances de test, le véhicule n'était camouflé qu'à l'arrière.

Les doubles embouts d'échappement indiquent qu'il s'agit d'un prototype de Peugeot 2008 2024 équipé d'un moteur à combustion, mais il est probable que l'e-2008 subira les mêmes changements de style. D'après ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, le crossover du segment B a reçu des feux arrière redessinés. Le pare-chocs arrière reste le même, mais comme la marque Stellantis a pris la peine de le couvrir, il pourrait y avoir quelques modifications discrètes que nous ne pouvons pas voir à cause du camouflage.

Photos espion du restylage Peugeot 2008 2024

8 Photos

Pris aux heures tardives de la journée en Suède, le véhicule d'essai avait des phares halogènes au lieu de la configuration full-LED optionnelle avec la signature lumineuse à trois griffes. Peugeot n'a pas non plus couvert l'intérieur, donnant l'impression que l'habitacle sera repris du modèle actuel.

En ce qui concerne les modifications sous le capot, ces modèles mild-hybrid seront animés par une nouvelle génération de moteurs à essence PureTech de 100 et 136 chevaux. Cette puissance sera transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une transmission automatique à six vitesses et à double embrayage intégrant un moteur électrique de 21 kilowatts. Outre le couple supplémentaire à bas régime, ce groupe motopropulseur permettra de réduire la consommation de carburant de 15 %.

Les petits VE récents de Stellantis ont été améliorés et il y a de fortes chances que le e-2008 soit le prochain à recevoir une mise à niveau pour une plus grande autonomie. Prenons l'exemple de la e-208 de 2023, qui bénéficie de 20 ch supplémentaires, pour un total de 156 ch, tandis que le couple reste inchangé à 260 Nm. La supermini électrique dispose désormais d'une batterie plus importante avec une capacité utilisable de 48,1 kWh pour couvrir 400 km, sur une seule charge dans le cycle WLTP.

Peugeot commercialisera le 2008 restylé au cours du second semestre de l'année.