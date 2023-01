Audi a plusieurs modèles électriques en cours de développement, dont l'A6 E-Tron, qui reprend l'appellation de tous les modèles zéro émissions de la firme aux anneaux. Cette dernière n'a aucune intention d'abandonner cette dénomination pour ses prochains modèles électriques, contrairement à Mercedes-Benz qui aurait prévu de se séparer du badge EQ.

Mercedes devrait en effet faire disparaître l'appellation EQ à terme pour une raison simple : séparer les modèles électriques avec une marque leur étant propre n'aura plus de sens une fois qu'ils représenteront l'intégralité du catalogue.

Audi pourrait-il adopter la même approche ? "Non, non, non", a martelé Marc Lichte, responsable du design d'Audi, lors d'une présentation du concept-car Activesphere. "Je pense qu'[E-Tron] apporte une différentiation très claire, et il y aura encore une différentiation. Mais il est encore trop tôt pour en parler."

Quelle est ce potentiel nouveau badge évoqué par Lichte ? Songe-t-il à l'hybride ou à l'hydrogène ? On devrait en savoir plus en fin d'année quand on "verra qu'il y a plus de détails qui séparent un moteur thermique et un électrique", selon les propos de Lichte.

Le dernière modèle commercialisé dans la gamme E-Tron a été l'Audi Q8 E-Tron, désormais le principal SUV électrique de la marque. Il s'agit d'une version revue et évoluée du SUV E-Tron, premier véhicule de la marque à avoir affiché ce nom.

Audi travaille également sur le Q6 E-Tron, alternative plus abordable et de taille réduite par rapport au Q8 E-Tron. Quant à l'A6 E-Tron évoquée au début de cette article, elle est également dans les dernières phrases de son développement et la version finale devrait être présentée cette année avant une commercialisation en 2024, comme pour le Q6 E-Tron.