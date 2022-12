La saison des essais hivernaux est en cours et de nombreux constructeurs automobiles se trouvent actuellement dans les régions septentrionales de l'Europe pour évaluer leurs futurs produits dans des conditions hivernales.

Cette procédure d'essai est particulièrement utile pour les nouveaux véhicules électriques, car ils nécessitent une attention supplémentaire en raison de la nature de leur source d'énergie. Audi emmène maintenant l'A6 e-tron en Scandinavie avec un camouflage complet de la carrosserie, mais certains détails intéressants sont déjà visibles.

Ce prototype est doté de feux de série aux quatre coins. Le véhicule électrique d'Ingolstadt sera équipé de deux rangées de feux à l'avant, suivant une tendance qui continue d'être populaire dans l'industrie. D'après ce que nous savons, la rangée supérieure servira de feux diurne et de signaux latéraux, tandis que la rangée inférieure accueillera les feux de route.

Le profil latéral de l'A6 e-tron nous rappelle fortement la Tesla Model 3, bien que le véhicule électrique allemand soit légèrement plus grand. À l'arrière, les feux ont un design avec des éléments LED individuels à la fois dans les ailes et le couvercle de coffre. Le clignotant pourrait être animé, mais nous ne pouvons pas le confirmer à ce stade. Globalement, ce prototype ressemble beaucoup au concept A6 e-tron, ce qui est une bonne chose puisque le show car était une belle machine.

Reposant sur l'architecture PPE (Premium Platform Electric), le véhicule électrique partagera probablement certains composants avec le prochain Porsche Macan électrique, qui reposera sur la même plateforme. Nous ne savons pas grand-chose sur le groupe motopropulseur de l'A6, mais le concept disposait d'un système à deux moteurs d'une puissance de 470 chevaux et de 800 Nm de couple. Le véhicule concept était capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Cependant, les acheteurs potentiels de véhicule électrique seront plus intéressés par l'autonomie de l'A6 e-tron et le concept avait beaucoup à offrir. Avec une batterie de 100 kWh montée dans le plancher, l'autonomie est estimée à plus de 700 kilomètres selon la norme WLTP. Une impressionnante recharge rapide à 270 kW devrait fournir suffisamment de jus pour parcourir 300 km supplémentaires en 10 minutes environ. Si les caractéristiques de la version de production sont similaires à celles du concept, nous aurons affaire à un concurrent sérieux dans le segment haut de gamme.