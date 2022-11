Lancia anticipe aujourd'hui le visage des prochaines Ypsilon, Delta et "Aurelia", mais sans dévoiler les formes des trois nouvelles voitures de la marque historique italienne qui arriveront entre 2024 et 2028 et en montrant un aperçu du nouveau logo.

Pour présenter l'avenir de l'entreprise, le PDG Luca Napolitano dévoile dans le cadre historique de la Reggia di Venaria (TO) le concept Lancia Pu+Ra Zero, qui n'est pas une voiture mais une sculpture, un "manifeste tridimensionnel" conçu pour inspirer le style Lancia "pour les 100 prochaines années".

Pu+Ra Zero, la sculpture avec trois nouvelles Lancia à l'intérieur

Une tâche très importante, donc, pour ce concept qui contient déjà en son sein quelques détails stylistiques qui seront utilisés sur les versions de production des trois modèles de la renaissance : Ypsilon, Delta et Aurelia.

Lancia Pu+Ra Zero

Toutefois, ne vous attendez pas à voir aujourd'hui dans la Lancia Pu+Ra Zero la silhouette définitive de la Lancia Ypsilon de 2024, ni l'apparence de la nouvelle Delta de 2028, ni la carrosserie du vaisseau amiral de 2026. Ce que l'on peut déjà deviner, c'est une série de détails stylistiques qui seront appliqués aux voitures de série de la nouvelle formation de Lancia. Examinons-les un par un.

Signature lumineuse spécifique

L'avant de la sculpture Lancia Pu+Ra Zero anticipe la disposition stylistique de l'avant des nouvelles voitures de Turin. Il s'agit d'une réinterprétation de la calandre historique de Lancia, également rendue célèbre par l'Aurelia et la Delta.

Lancia Pu+Ra Zero

Lettrage Lancia

Selon le concept, une partie de la calandre des trois prochaines Lancia consistera en une sorte de grand panneau pentagonal foncé au-dessus du "calice de lumière" et contiendra le lettrage Lancia en entier et avec le nouveau lettrage.

Lancia Pu+Ra Zero

Adieu donc au bouclier historique qui trône depuis presque un siècle sur l'avant de toutes les voitures Lancia, remplacé par une double signature.

Phares ronds à l'arrière

Un autre détail important sur Lancia Pu+Ra Zero que nous ne verrons que sur la nouvelle Ypsilon est les feux arrière ronds.

Lancia Pu+Ra Zero

La référence est évidemment celle des feux ronds de la Lancia Stratos, mais sur l'Ypsilon, ils seront réinterprétés de telle sorte que les feux (probablement des LED) contiennent la grande inscription Lancia au centre au lieu du nouveau bouclier.

Logo Lancia sur le côté

La vue latérale du concept Lancia Pu+Ra Zero anticipe, en plus des "lignes douces et fluides rappelant le design de l'Aurelia B20 et de la Flaminia", une autre nouveauté sur les prochaines Lancia, comme le nouveau logo sur le montant central ou sur le montant arrière.

Lancia Pu+Ra Zero

Unique en son genre, et évidemment non reproductible sur les voitures de série, le toit circulaire en verre qui, selon le communiqué de presse officiel, "inonde l'habitacle de lumière, dans un jeu d'équilibre entre extérieur et intérieur".

Le nouveau style est appelé "Lancia Pu+Ra Design".

Ce curieux concept s'inspire du nouveau langage stylistique Lancia Pu+Ra Design, qui combine les mots Pure et Radical, est "destiné à durer dans le temps et s'inspire du passé avec les formes "douces, pures et sensuelles" des Lancia Aurelia et Flaminia historiques.

Lancia Pu+Ra Zero

Ces lignes s'associent ensuite à la "radicalité et à la simplicité" du mobilier, de l'architecture et du design de mode, ainsi qu'à l'histoire sportive de la marque représentée par les Stratos et Delta. Le style intérieur des nouvelles Lancia s'inspire à nouveau du mobilier et du design des salons italiens.

Galerie: Lancia Pu+Ra Zero, photos en direct à Venaria Reale (TO)

26 Photos

Neuf modèles historiques qui inspirent la Lancia Renaissance

Il convient de rappeler que la "Lancia Renaissance" s'inspire des racines de la marque turinoise fondée en 1906 par Vincenzo Lancia, c'est-à-dire des modèles qui ont façonné son histoire et son succès.

Lancia Aurelia B20 Lancia Aurelia B24 Spider

En particulier, neuf Lancia historiques sont prises comme référence pour le style, la finition et l'image de la marque qui a un important passé sportif. Si nous passons en revue les modèles mentionnés par la société dans l'ordre chronologique, nous commençons par le coupé Aurelia B20 et le presque contemporain Aurelia B24 Spider, deux symboles de l'automobile italienne des années 1950, ainsi que la grande Flaminia.

Lancia Flaminia Lancia Fulvia Coupé

Un autre ancêtre de luxe est la Lancia Fulvia Coupé au tournant des années 1960 et 1970, tandis qu'avec la Beta HPE et la Gamma Coupé nous couvrons les années 1970 et 1980.

Lancia Beta HPE Lancia Gamma Coupé

Les trois plus célèbres reines de rallye de Lancia ont à leur tour inspirées la Lancia Pu+Ra Design. Ce sont les Stratos de 1973, 037 Stradale de 1982 et la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione de 1991.

Lancia Stratos Lancia 037 Stradale Lancia Delta HF Integrale

Nouveau logo Lancia à partir de 2024

L'élément fondamental de la renaissance de Lancia est le nouveau logo qui fait ses débuts sur le concept Lancia Pu+Ra Zero et qui, à partir de début 2024, sera le septième des 116 ans d'histoire de la marque.

Le nouveau logo Lancia (2024)

Le nouvel insigne Lancia s'inspire du logo de 1957 inauguré par la Flaminia, reprenant les concepts d'"élégance, de force graphique et de raffinement" associés au classicisme, à la "simplicité, à la pureté graphique et à la préciosité" et à un design circulaire en aluminium brossé.

Les lignes sont encore plus simples que le logo de 2007, celui de l'actuelle Ypsilon, tout en reprenant tous les éléments distinctifs de la marque : le bouclier, la lance, le drapeau, le volant et le lettrage, désormais composé d'une police entièrement nouvelle et originale inspirée du monde de la mode.

Napolitano : "Aujourd'hui, la nouvelle Lancia commence !"

En présentant Lancia Pu+Ra Zero et le nouveau logo, le PDG Luca Napolitano a déclaré :

"Aujourd'hui, Lancia renaît avec un nouveau logo et une vision claire du design. En attendant la nouvelle Ypsilon, la première voiture de Lancia, nous présentons Lancia Pu+Ra Zero, une sculpture, un manifeste tridimensionnel qui inspire les voitures qui arriveront entre 2024 et 2028. Une œuvre d'art dans laquelle le passé et le futur sont en contact permanent, où l'élégance s'équilibre avec l'esprit radical des formes. Aujourd'hui commence notre Renaissance, avec laquelle nous voulons faire rêver les nombreux amateurs de Lancia dans le monde. Lancia redeviendra une marque désirable, respectée et crédible sur le marché européen du haut de gamme. Aujourd'hui, la nouvelle Lancia commence !".