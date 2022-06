Après des années de silence et d'activité très limitée, Lancia va enfin connaître un nouveau souffle avec un nouveau plan stratégique sur 10 ans annoncé le mois dernier. Les puristes ne seront peut-être pas heureux d'apprendre que la marque deviendra entièrement électrique en 2028, mais tout le monde est probablement excité d'apprendre que trois nouveaux modèles seront lancés dans les six prochaines années.

Parmi ces nouveaux modèles figure un SUV positionné dans le segment D, l'Aurelia, qui sera lancé en 2026 comme concurrent de la nouvelle Citroën C5 X et de la future Opel Insignia.

Nous avons un nouveau rendu exclusif donnant un aperçu du premier SUV électrique de Lancia et nous l'imaginons avec une apparence très audacieuse et une touche d'inspiration rétro. Bien qu'il ne soit probablement pas visible au premier coup d'œil, le fascia avant est inspiré de la première génération de Lancia Delta et il y a un bel élément aérodynamique dans le pilier C comme un retour aux glorieuses années pour la marque italienne. Nos designers ont utilisé la DS Aero Sport Lounge comme base pour le rendu, un concept présenté en 2020.

Sous la carrosserie se trouve la plateforme STLA Medium, qui peut accueillir des modèles d'une longueur maximale de cinq mètres. Le SUV Lancia explorera très probablement son potentiel au maximum pour offrir un grand intérieur avec cinq sièges confortables. Plus important encore, une batterie massive sera montée dans le plancher avec une capacité comprise entre 87 kWh et 104 kWh.

Le constructeur doit s'efforcer d'atteindre un équilibre solide entre sportivité, confort et efficacité, les premières rumeurs suggérant une autonomie entre deux charges allant jusqu'à 435 miles (700 kilomètres). Là encore, rien de tout cela ne peut être confirmé à ce stade précoce. Nous en saurons donc plus ultérieurement.