Sous l'impulsion de Stellantis, Lancia renaît de ses cendres ! Le constructeur italien repart de plus belle et révèle son plan qui débutera en 2024 avec le lancement de la toute nouvelle Lancia Ypsilon et qui couvrira les 10 prochaines années.

La nouvelle Lancia Ypsilon est donc attendue en 2024. Elle mesurera environ 4 mètres de long et disposera de moteurs électrifiés. Une version 100 % électrique est également prévue. Deux ans plus tard, en 2026, Lancia lancera un tout nouveau modèle. Sans surprise, il s'agit d'un crossover de 4,6 mètres de long et qui enfilera ses gants pour boxer dans la catégorie la plus disputée d'Europe. Nous connaissons déjà son nom : Aurelia.

Lancia n'oublie pas son passé, et pour surfer sur la vague néo-rétro, la marque redonnera vie à la Delta ! Cette nouvelle génération est décrite comme étant "sculptée et musclée". Elle aura de plus des "lignes géométriques" et attirera "les passionnés d'automobiles dans toute l'Europe". Voilà qui nous met déjà l'eau à la bouche.

Cela ne va pas plaire aux puristes, mais Lancia prévoit le lancement exclusif de véhicules purement électriques dès 2026. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le constructeur italien ne commercialisera plus que des véhicules électriques à partir de 2028. Ainsi, la Lancia Delta de nouvelle génération risque de n'exister qu'en version électrique. Il en est de même pour le crossover Lancia Aurelia.

Plan produits Lancia :

Nouvelle Lancia Ypsilon : 2024

Nouvelle Lancia Aurelia : 2026

Nouvelle Lancia Delta : 2028

Pour mener à bien ses projets, Lancia a recruté cinq nouveaux cadres. Ces directeurs seront à la tête de la marque en France (Paola Pichierri), Allemagne (Niccolò Biagioli), Espagne (Francesco Colonnese), Belgique (Patrice Duclos) et les Pays-Bas (Patrick Zegwaard). D'ici fin 2030, Lancia espère ouvrir 100 concessions autour des 60 grandes villes à travers l'Europe et vendre 50 % de ses véhicules en ligne.