L'avenir des voitures électriques chez Audi ne se cantonnera pas uniquement aux breaks. En effet, en 2024, la firme aux anneaux présentera la nouvelle génération de son A6, avec plusieurs versions électrifiées. Le concept-car Audi A6 Avant e-tron, qui vient d'être dévoilé, donne un premier aperçu de ce à quoi l'A6 de demain ressemblera, avec une transmission intégrale, 476 chevaux et plus de 700 km d'autonomie.

L'Audi A6 Avant e-tron Concept est basée sur la nouvelle plateforme électrique PPE (Premium Platform Electric) développée avec Porsche, tout comme la berline A6 e-tron Concept dévoilée en avril 2021. La batterie possède une capacité de 100 kWh et la recharge en courant continu peut atteindre une puissance maximale de 270 kW, de quoi récupérer 300 km en seulement 10 minutes d'après la marque.

Des lignes à la fois douces et aérodynamiques

La future A6 Avant, qui sera similaire au concept, est une évolution assez radicale en termes de style par rapport au modèle actuel, malgré des dimensions extérieures similaires. Audi annonce une longueur de 4,96 mètres, 1,96 mètre de large et une hauteur de 1,44 mètre.

Une attention particulière a été accordée à l'aérodynamisme, le concept affiche un Cx de 0,24 grâce notamment aux rétroviseurs caméras, soit seulement 0,02 point de moins que la berline A6 e-tron Concept. De profil, on remarque la présence de jantes de 22 pouces et une ligne de toit fuyante donnant cet aspect dynamique.

Deux versions au lancement

La plateforme PPE intègre une batterie située sous le plancher, entre les deux essieux. Chaque essieu est pourvu d'un moteur électrique pour la version quattro, tandis qu'une plus "petite" version, dotée d'un seul moteur électrique positionné à l'arrière, sera disponible.

Le prototype dispose de deux moteurs électriques et de quatre roues motrices pour un total de 476 chevaux et 800 Nm. Audi annonce un 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes, tandis que la version d'entrée de gamme du modèle de série, en propulsion donc, mettra moins de 7,0 secondes pour cet exercice.

Pluie de nouvelles Audi à venir

La nouvelle plateforme PPE est destinée à former la base des prochains modèles Audi zéro émission, quelque soit la carrosserie et le segment. Les nouveaux modèles basés sur l'architecture PPE occuperont d'abord le segment E (celui des A6, A6 Avant et A7 Sportback), avec notamment le nouveau Q6 e-tron qui arrivera à partir de 2023.

D'ici 2024, les A6 e-tron et A6 Avant e-tron seront lancées, suivront ensuite des modèles du segment D (les Audi A4 et Q5) et du segment F (Audi A8).