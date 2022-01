Après le renouvellement de l'Audi A3, le constructeur aux quatre anneaux s'attaque à l'A4. Le break familial de nouvelle génération a été aperçu en Europe par temps enneigé en train d'être testé et peaufiné par deux ingénieurs à son bord.

La nouvelle génération de l'Audi A4 (B10) porte un camouflage moulant laissant apparaître sa calandre Single Frame. On peut aussi imaginer le dessin de sa face qui rappelle celui de la nouvelle Audi A3. On remarque que les feux à LED avant sont fins, tout comme la calandre qui est beaucoup moins large que sur la génération actuelle.

La face arrière ne laisse rien transparaître, et les feux ne sont bien évidemment pas définitifs. On peut supposer qu'ils sont reliés par une bande lumineuse à LED ou par une garniture vue la largeur de cette pièce.

La présence de deux canules d'échappement montre que ce prototype est bien motorisé par un moteur thermique. D'ailleurs, l'Audi A4 sera l'un des derniers modèles de la marque d'Ingolstadt à bénéficier d'une motorisation à essence, car souvenez-vous, Audi a déclaré que d'ici 2026, tous ses modèles seront électriques. Après son restylage prévu dans plusieurs années, l'autre génération de l'Audi A4 deviendra inévitablement une e-tron.

Avant d'en arriver là, réjouissez-vous de cette A4 propulsée par des moteurs à essence et diesel. L'hybridation (rechargeable ou non) est au programme, tout comme dans la nouvelle Audi RS 4 Avant. Sa concurrente, la Mercedes-AMG C 63 Estate sera elle aussi électrifiée.

Pour le moment, la carrosserie berline de l'Audi A4 n'a pas été aperçue. La marque n'a pas annoncé son arrêt contrairement à Volkswagen qui ne fabrique plus de Passat berline. Nous devrions donc aussi avoir le droit à une Audi A4 berline. Elle pourrait être dévoilée dès la présentation de la nouvelle génération de l'A4. Quant à la RS 4 Avant, nous pensons qu'elle sera révélée un peu plus tard, en 2023.