Audi sera l'un des premiers constructeurs à passer à une gamme 100 % électrique. D'ici 2026, tous les nouveaux modèles flanqués des quatre anneaux seront électriques, signifiant ainsi que les prochaines nouveautés à venir seront sans doute les dernières à être pourvues d'un moteur thermique.

Et parmi les nouveautés qui arriveront avant la date fatidique de 2026, il y aura la nouvelle génération de l'Audi A4, la B10 pour les initiés, un modèle qui devrait pointer le bout de son nez dans le courant de l'année 2022.

Une évolution tout en douceur

Les premières photos espion de la berline allemande, ici dans sa version break Avant, donnent un aperçu des principaux changements esthétiques. La calandre Singleframe semble être légèrement plus petite que sur l'actuelle A4, tandis que le bouclier a eu le droit à l'effet inverse et devient un peu plus imposant. Les optiques avant ont également l'air plus petites et, malgré l'épais camouflage de l'auto, elles devraient ressembler esthétiquement à celle des Audi RS 6 et A7.

À l'arrière, difficile de distinguer les nouveaux feux, tandis que les embouts d'échappement suggèrent que le prototype est bien alimenté par un moteur thermique. D'une manière générale, les dimensions ne devraient pas trop s'écarter du modèle actuel, qui mesure 4,76 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut.

L'hybride comme porte-étendard

En ce qui concerne les motorisations, la future Audi A4 Avant sera la dernière à être proposée avec des groupes motopropulseurs thermiques. Il y a quelques mois, le PDG de la marque, Markus Duesmann, avait déclaré que la gamme A4 abandonnerait tous ses moteurs thermiques d'ici 2030, pile-poil à la sortie de la génération qui suivra celle-ci.

La génération B10 disposera d'une gamme de moteurs essence et diesel dotés d'une hybridation légère. Les hybrides rechargeables seront également au programme et devraient rapidement s'immiscer en tête des ventes. La RS 4 devrait aussi avoir le droit à une motorisation hybride rechargeable, reste à savoir si, comme la future Mercedes-AMG C 63, elle perdra quelques cylindres dans la bataille.

En outre, cette nouvelle Audi A4 devrait être proposée exclusivement avec une transmission automatique. Selon nos confrères allemands du magazine Auto Motor und Sport, le groupe Volkswagen prévoit un abandon progressif des transmissions manuelles, et l'Audi A4 pourrait ainsi, elle aussi, ne plus proposer de boîte mécanique au sein de son catalogue.