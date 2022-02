"Décarbonisation" - c'est un mot que vous entendrez souvent à l'avenir, car les constructeurs automobiles éliminent progressivement les moteurs à combustion pour faire place à toute une série de véhicules électriques.

Audi a pris le train de l'électricité en marche en annonçant que 2025 sera la dernière année où les quatre anneaux présenteront une nouvelle voiture à moteur à combustion. À partir de 2026, l'entreprise d'Ingolstadt ne lancera que des véhicules électriques.

Le futur est aux carburants renouvelables

En 2033, la production de voitures fonctionnant aux carburants fossiles prendra fin. Mais on le sait, dans le groupe Volkswagen, on croit aux alternatives, et notamment aux carburants renouvelables. Même chez Porsche où l'on parle de carburant synthétique.

Chez Audi on explique que le moteur à combustion interne pourrait continuer à fonctionner pendant quelques années encore en Chine, en fonction de la demande des clients. En la marque premium allemande de mettre déjà à jour certains de ses moteurs diesel très critiqués pour qu'ils fonctionnent plus proprement en les rendant compatibles avec les carburants renouvelables (ou reFuels).

L'HVO à la rescousse

En l'occurrence, on parle ici très précisément des V6 TDI produisant jusqu'à 286 chevaux (210 kilowatts). Retenez bien les trois lettres HVO, l'abréviation d'Huile Végétale Hydrotraitée. Il s'agit de la méthode intermédiaire utilisée par Audi pour réduire les émissions avant d'abandonner le brûleur à huile. De nombreuses configurations de moteurs à six cylindres ont été modifiées pour fonctionner avec ce carburant plus durable et quittent les usines dans cette configuration plus propre depuis la mi-février.

Par rapport à l'ancien diesel, Audi affirme que les émissions de CO2 ont diminué de 70 à 95 %. L'adoption du HVO présente également un autre avantage : son indice de cétane est supérieur de 30 %, ce qui améliore le processus de combustion. Cela devrait porter ses fruits lors des froides matinées d'hiver, mais il n'existe qu'environ 600 stations-service en Europe où l'on peut trouver du HVO. La plupart d'entre elles sont situées en Scandinavie et seules quelques-unes sont présentes en Allemagne.

Quels sont les Audi compatibles ?

Les moteurs TDI compatibles avec le système HVO sont actuellement disponibles pour les modèles A4, A5, A6, A7 et A8, ainsi que pour les Q7 et Q8, fabriqués à partir de la mi-février 2022. Les ingénieurs d'Audi ont donné la priorité aux modèles diesel les plus populaires, c'est pourquoi le Q5 suivra au début du mois prochain. L'A6 Allroad va recevoir le même traitement cet été. À noter que le Volkswagen Touareg V6 TDI peut également se nourrir de carburant durable.

Le dernier processus de décarbonisation fait suite à une méthode similaire appliquée en juin 2021 pour les modèles Q2, A3 et Q3 équipés d'un moteur turbodiesel à quatre cylindres. Certains des TDI à quatre cylindres des modèles A4 à A7 et du Q5 ont été rendus compatibles avec le HVO dans certains pays l'été dernier.

À long terme, Audi et l'ensemble du groupe Volkswagen introduiront des moteurs à combustion développés pour accepter le carburant synthétique renouvelable.