La semaine dernière, nous vous parlions d'une information envoyée par Reuters citant le journal allemand Süddeutsche Zeitung, qui annonçait la fin des moteurs thermiques en 2033 pour Audi, et le dernier modèle présenté avec ce type de motorisation en 2026. L'information est désormais officielle puisque la marque vient de communiquer à ce sujet.

La marque va lancer "dans quatre ans" la production de son "dernier modèle à combustion" dans le cadre d'une "transition déterminée vers l'ère électrique", a précisé dans un communiqué le directeur d'Audi, Markus Duesmann. L'exception possible : la Chine, où Audi est associé à des constructeurs locaux pour la production et le développement, et où "une demande au-delà de 2033" est possible, a ajouté Audi.

Ailleurs, la production de voitures à essence et diesel sera réduite progressivement et Audi "se réoriente stratégiquement" pour atteindre la neutralité en émissions de CO 2 "au plus tard en 2050". Toutefois, "le dernier moteur à explosion d'Audi sera le meilleur jamais construit", a promis Markus Duesmann. "La date exacte" de la fin des ventes "sera déterminée par les clients et la législation", selon Audi.

Ce virage électrique accéléré, sous pression de normes européennes anti-pollution de plus en plus strictes, s'inscrit dans une ambitieuse transition du groupe Volkswagen, qui verra les principales marques du géant allemand proposer de plus en plus de modèles à batteries pour rattraper le concurrent Tesla. Le groupe a prévu d'investir 46 milliards d'euros en cinq ans dans cette réorientation.

Volkswagen compte aussi produire soi-même dans six usines européennes les cellules des batteries électriques, composante clé mais dont le marché est actuellement dominé par des fournisseurs asiatiques.

Reste à savoir quel sera ce fameux dernier modèle thermique lancé. Nous pouvons déjà exclure les Audi A4 et A6, car la firme d'Ingolstadt a déjà annoncé que les deux modèles deviendront des véhicules électriques à l'horizon 2030, signifiant ainsi que les dernières versions équipées d'un moteur thermique seront sorties avant 2026.

En ce qui concerne le reste de la gamme, Audi a récemment laissé entendre que l'A1 ne sera peut-être pas renouvelée, puisque le groupe Volkswagen couvre déjà bien le segment des citadines avec les Volkswagen Polo, Škoda Fabia et autres Seat Ibiza. D'autres rumeurs ont aussi évoqué l'avenir des sportives de la gamme, à savoir les TT et R8 qui, vraisemblablement, devraient devenir des voitures 100 % électriques, et potentiellement sous une autre forme.

Volkswagen ayant déjà confirmé qu'il y aura une neuvième génération pour la Golf, on ne peut s'empêcher de se demander si la toute dernière Audi à avoir des cylindres sera l'A3, les deux modèles étant liés mécaniquement. La dernière génération d'Audi A3 est sortie en 2020, une nouvelle génération en 2026 n'est donc pas à exclure. En revanche, nous avons tout de même un peu de mal à voir en quoi, au sein d'une A3, il y aura "le dernier et meilleur moteur thermique jamais construit" comme l'a annoncé Markus Duessman. Audi nous prépare-t-il une ultime surprise ?