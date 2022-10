Le restylage de mi-carrière de la Mercedes Classe A a enfin été dévoilé, avec de nouveaux phares au design très légèrement revu, de nouvelles motorisations électrifiées et l'ajout de technologies supplémentaires dans l'habitacle.

Pour la nouvelle star de Stuttgart, le moment est venu de se mesurer à l'Audi A3, qui offre des solutions mécaniques similaires, une technologie égale et un design plutôt attrayant dans sa gamme, et pas seulement avec le pack S line. Laquelle des deux remportera ce comparatif ? Découvrons-le ensemble.

Deux salles, deux ambiances

Commençons d'abord par le design extérieur. Issue de deux philosophies totalement opposées, la Mercedes Classe A a été conçue dès ses débuts en 2018 avec des lignes plutôt polies, inspirées par l'esprit des voitures familiales alors en vigueur chez Mercedes, inauguré avec la Classe C W205 quelques années plus tôt. Avec le restylage de mi-carrière, elle a été légèrement modernisée dans ses lignes, tout en conservant les phares avant full-LED au look sportif.

L'Audi A3 en revanche, présentée en 2020, est conçue avec un regard déjà présent sur certains modèles à succès d'Ingolstadt, mais dans un segment supérieur. Loin de la forme de sa grande sœur l'A4, née quelques années plus tôt. Elle est proche dans son design, de l'Audi A6 de la génération actuelle voir de certains SUV beaucoup plus imposant, comme le Q8. Elle en a principalement hérité la partie avant, caractérisée par une énorme calandre, véritable signature Audi depuis plusieurs années, et des phares full-LED.

En les tournant de 180 degrés, le profil des deux voitures semble également très différent. La particularité de la compacte d'Audi réside avant tout dans la troisième fenêtre arrière, une custode que l'on voit de plus en plus rarement aujourd'hui et qui lui donne un aspect moins compact qu'il ne l'est en réalité. Une fois de plus, la voiture de taille moyenne de Stuttgart se situe à l'opposé du spectre.

L'absence de la troisième vitre sur la Classe A lui donne l'aspect d'une voiture plus courte que sa taille réelle, masquant la grande longueur de la porte arrière, conçue pour rendre l'accès aux sièges arrière très facile.

À l'arrière, l'histoire ne change pas non plus. Les deux voitures ont été équipées de phares full-LED, dans le cas de l'Audi avec des flèches dynamiques, aux bonnes proportions et associés à des extracteurs d'air sportifs (dans le cas des versions AMG Line ou S Line).

Intérieur fonctionnel

À l'intérieur elles font presque jeu égal. Les deux compactes allemandes ont été conçues en suivant scrupuleusement les standards actuels de leurs fabricants respectifs. En ce qui concerne le lifting de la Mercedes, elle conserve les deux écrans de 10,25 pouces devant le conducteur, le cockpit virtuel plus grand étant toutefois en option, à environ 500 euros. Le système MBUX avec commandes vocales avancées est également de série.

La situation est similaire pour l'Audi, qui dispose d'un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces de série. Là encore, il est équipé de fonctions étendues, comme la possibilité d'afficher la carte de navigation.

En matière de connectivité, la situation est également très proche. Après de récentes mises à jour, les deux voitures sont désormais équipées de série d'Apple CarPlay et d'Android Auto, même sans fil, sans qu'il soit nécessaire d'acheter des options supplémentaires lors de la commande.

Les deux voitures peuvent également être équipées de sièges sports en combinaison avec les packs dédiés, AMG Line pour la Mercedes et S line pour l'Audi, et d'un ciel de toit en tissu noir, ainsi que d'un toit ouvrant panoramique, également en option pour les deux.

Sans oublier, bien sûr, la sellerie mixte dynamique en microfibre/cuir, disponible de série sur la finition plus sportive de la Classe A mais en option pour 670 € sur l'A3, en trois combinaisons de couleurs différentes.

En matière d'espace, la Mercedes Classe A restylée confirme son coffre de 370 litres, proche du coffre de 380 litres de l'A3 (280 en version hybride rechargeable). Cela se reflète aussi et surtout dans l'espace intérieur pour les jambes des passagers avant et arrière.

L'augmentation du volume de chargement de l'Audi a en fait été obtenue avec un empattement légèrement réduit de 2,64 mètres, inférieur aux 2,73 mètres de la Mercedes, par exemple. La Classe A, sur le papier, accueille donc mieux les passagers arrière, au détriment de quelques valises (c'est à l'acheteur de décider ce qu'il préfère lors de son achat).

Gamme de moteurs

Si en matière d'équipement, de caractéristiques et de dimensions, les deux Allemandes sont très similaires, la situation change quelque peu lorsqu'il s'agit des moteurs. La récente mise à jour de la Classe A a introduit l'hybridation sur tous les moteurs à essence, du moins puissant 136 ch au plus puissant 306 ch, tous associés à la transmission automatique à double embrayage à 7 ou 8 rapports.

La situation chez Audi, cependant, est quelque peu différente. L'A3 à essence est disponible avec des moteurs purement thermiques et des moteurs hybrides légers. L'électrification douce nécessite le 1.0 TFSI de 110 ch ou le 1.5 TFSI de 150 ch en combinaison exclusive avec la boîte automatique à double embrayage S tronic à 7 rapports.

Et puis il y a l'offre d'hybrides rechargeables dont nous parlerons plus tard, excluant ainsi le 2.0 TFSI dans les versions 190 ch (40 TFSI) et 310 ch (S3). Une particularité du tarif de la voiture compacte à quatre anneaux est qu'au même moment, les 1.0 et 1.5 TFSI peuvent également être choisis entièrement thermiques, avec les mêmes niveaux de puissance mais couplés exclusivement à la boîte manuelle à six vitesses.

En résumé, c'est encore une fois au client final de décider s'il doit dépenser un peu plus en optant pour le MHEV avec boîte S tronic ou non.

En ce qui concerne les diesels, la situation n'a pas changé avec le restylage de Mercedes. Elles seront équipées du 2.0 diesel avec trois niveaux de puissance différents, presque identiques, 116 ch, 150 ch et 190 ch pour la Classe A et 200 ch pour l'A3, tous accouplés aux boîtes automatiques à double embrayage mentionnées ci-dessus, sauf pour les deux moins puissants d'Audi, pour lesquels une manuelle à 6 rapports est encore disponible.

Les hybrides rechargeables

Notre comparaison commence à devenir intéressante lorsqu'il est question des versions hybrides rechargeables des deux voitures. Mercedes a introduit un nouveau chargeur embarqué plus puissant de 11 kW sur la Classe A, au lieu du précédent, qui ne dépassait pas 7,4 kW. Un grand avantage lors de la recharge en courant alternatif dans les stations de recharge de type 2.

Dans le même temps, la Classe A a également été équipée d'une batterie plus importante qu'auparavant, avec un impressionnant 15,6 kWh, qui, sur le papier, devrait lui permettre de parcourir au moins 70 km sans aucune émission.

Le moteur thermique est dans ce cas le moteur essence 1.3 turbo de l'A 200, avec 163 ch, associé à un moteur électrique d'une puissance totale de 80 kW (+ 7 kW par rapport au pré-restylage), pour un total de 218 ch. Le tout géré, une fois encore, par la transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

De l'autre côté, l'Audi A3 propose deux solutions hybrides rechargeables différentes. Avec 204 ou 245 ch, tous deux sont équipés d'une batterie de 13 kWh (9,8 kWh effectifs), associée à un chargeur embarqué de 3,6 kW. Dans ce cas, le moteur thermique est celui de l'Audi A3 de la génération précédente, à savoir le 1.4 TFSI de 150 ch, associé à la transmission S tronic à double embrayage à six rapports.

Si l'on fait le calcul, la Mercedes est celle qui se recharge le plus rapidement et celle qui a la plus grande capacité de batterie, tandis que l'Audi est celle qui a la plus grande puissance globale (dans la version 245 ch) et un équipement plus riche, notamment l'Audi e-tron Charging Service. C'est un service également proposé pour les SUV 100 % électriques d'Audi, qui permet d'accéder à plus de 19 000 stations de recharge EnelX.

Pour aller encore plus loin dans le détail, vous trouverez ci-dessous un tableau complet avec toutes les données sur l'hybride rechargeable.

Audi A3 40 TFSI e Mercedes A 250e Audi A3 45 TFSI e Puissance combinée 204 ch 218 ch 245 ch Couple combiné 350 Nm 450 Nm 400 Nm Puissance du moteur électrique 80 kW 80 kW 80 kW Couple moteur électrique 330 Nm 300 Nm 330 Nm Capacité de la batterie 13 kWh 15,6 kWh 13 kWh Puissance de charge AC 3,6 kW 11 kW 3,6 kW Puissance de charge DC nc 22 kW nc 0-100 km/h 7,6 sec 7,4 sec 6,8 sec Vitesse maximale 227 km/h 225 km/h 232 km/h Autonomie électrique WLTP 67 km environ 70 km 67 km

Les voitures de sport

Jusqu'à présent, nous avons analysé les versions les plus "quotidiennes" des deux voitures. Mais que se passe-t-il lorsque nous comparons les deux versions sportives intermédiaires AMG A 35 et S3 ? Avec sa récente mise à niveau vers une technologie hybride douce, la Classe A a pris une longueur d'avance sur sa rivale dans ce segment de niche. Malgré cela, sa puissance est restée inchangée à 306 ch et 400 Nm de couple, soit toujours 4 ch de moins que l'Audi (qui a cependant le même couple).

Toutes deux sont équipées de deux des transmissions automatiques les plus rapides du marché, à double embrayage à 7 et 8 rapports. Toutes deux disposent d'une transmission intégrale, mais sans mode drift. Sur le papier, entre les deux, c'est la Mercedes qui arrive en tête grâce à un 0 à 100 km/h inférieur à 0,1 seconde.

Il convient toutefois de préciser ici que les véritables différences de performances ne pourront être découvertes à l'avenir qu'en les comparant sur un circuit réel. Là encore, pour aller encore plus loin dans le détail, vous trouverez ci-dessous un tableau complet avec toutes les valeurs.