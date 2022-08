Lorsque Kia a dévoilé l'EV6 GT l'année dernière, la voiture s'est d'emblée frottée à des sportives aguerries pour mettre en avant ses performances en matière d'accélération. Et uniquement d'accélération. Ainsi, le crossover sportif coréen est venu à bout d'une Mercedes-AMG GT Coupé, d'une Porsche 911 Targa 4, d'une Ferrari California T et d'un Lamborghini Urus.

La Kia EV6 GT a déposé les armes uniquement face à une redoutable McLaren 570S. Et cette fois-ci, la coréenne, que nous avons essayé récemment, revient pour un nouveau drag race l'opposant à une sportive moins puissante que les modèles précités, mais pas forcément moins véloce.

400 ch contre 577

Les journalistes britanniques de What Car ? ont ainsi organisé une course avec la dernière Audi RS 3 Sportback, probablement le dernier modèle doté d'un cinq cylindres. Ce bloc, de 2,5 litres de cylindrée, développe 400 chevaux et 500 Nm de couple. En face, la Kia EV6 GT revendique 577 chevaux et 740 Nm grâce à deux puissants moteurs électriques.

Alors que le couple maximal de la Kia est atteint presque instantanément, celui du cinq cylindres est disponible dès 2250 tr/min. La RS 3 passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, tandis qu'il en faut 3,5 à la Kia EV6 GT. Et ce chiffre semble sous-évalué par la firme coréenne puisque, plus tôt cette semaine, la voiture a été chronométrée en 3,27 secondes sur ce même exercice.

Le seul véritable avantage de la RS 3 Sportback sur l'EV6 GT, c'est son poids à vide, beaucoup plus faible avec 1570 kg annoncés, soit plus de 600 kg en moins par rapport à la coréenne. Cette différence de poids est-elle suffisante pour aider l'Audi à compenser son déficit de puissance ? La réponse est "non", le crossover électrique sud-coréen a été plus rapide sur les deux courses organisées.

Et le plaisir de conduite dans tout ça ?

Lors de la seconde course, la Kia EV6 GT a mis 3,5 secondes pour atteindre les 100 km/h, tandis que l'Audi RS 3 a mis une demi-seconde de plus pour y parvenir. La gagnante a parcouru le 400 mètres départ-arrêté en 11,9 secondes, soit 0,9 seconde de moins que sa concurrente allemande. La Kia avait également une vitesse beaucoup plus élevée au moment de franchir la ligne d'arrivée, à savoir 191,3 km/h contre 176,3 km/h pour l'Audi.

Inutile de rappeler que les performances ne se limitent pas à une simple accélération en ligne droite. Une voiture amusante n'est pas nécessairement rapide, en témoigne la Mazda MX-5 pour ne citer qu'elle, tandis que l'Audi RS 3 a fait de sacrés efforts en matière de dynamique de conduite avec la nouvelle génération que nous avons essayée il y a quelques mois.