On entend souvent dire que les voitures électriques sont redoutables au démarrage et qu'il n'est (presque) pas possible de les battre au Drag Race. Cela est en partie vrai, car il existe encore des voitures de sport à moteur thermique qui n'ont pas encore dit leur dernier mot.

C'est le cas de la BMW M3 Compétition, qui avec son six cylindres en ligne 3,0 litres bi-turbo de plus de 500 ch, est parvenue à battre la terrible Tesla Model 3 Performance. Malgré des lancements extrêmement rapides, la sportive d'Elon Musk ne manque pas de se faire rattraper quelques mètres plus loin avant d'être dépassée par la BMW M3.

Sur la ligne de départ, il y avait aussi l'Audi RS 5 et son V6 de 450 ch. Malheureusement, elle n'est parvenue à battre ni la Tesla Model 3 Performance ni la BMW M3, et ce, quelle que soit l'épreuve. Même à l'exercice du freinage, l'Audi RS 5 termine en dernière position derrière la BMW M3 et la Model 3 Performance.

Les caractéristiques techniques :

BMW M3 Competition : 6-cylindres en ligne, transmission intégrale, 510 ch, 650 Nm

Tesla Model 3 Performance : Deux moteurs électriques, transmission intégrale, 460 ch, 640 Nm

Deux moteurs électriques, transmission intégrale, 460 ch, 640 Nm Audi RS 5 : V6 2,9 litres, transmission intégrale, 450 ch , 600 Nm

La BMW M3 Competition n'a pas fini de briller. Son constructeur travaille sur une version encore plus puissante et plus légère. Oui, vous l'aurez deviné, il s'agit de la BMW M3 CS que nous vous avons présentée sous forme de photos espion. BMW M lancera également la M4 CSL censée être encore plus radicale.

Les sportives à moteur à combustion interne ne sont pas mortes, mais elles sont condamnées à disparaître dans un avenir relativement proche. Nous savons par exemple que l'Audi RS 3 vit ses dernières années, la prochaine ne pourra hélas pas conserver le moteur 5-cylindres qui jouit d'une très bonne réputation.