Une course de drag race, c'est souvent l'occasion de mettre en évidence la puissance démentielle de certaines supercars.

Mais au sein de la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout l'inverse, même si les modèles concernés sont animés par de gros et puissants V12.

Un exercice contre-nature

Les voitures en question, ce sont trois luxueuses berlines plus à l'aise à rythme de sénateur que menées tambour battant sur d'étroites routes de col. Néanmoins, pour un agrément de conduite optimal, ces voitures sont équipées de très grosses motorisations et, malgré leur masse pachydermique, possèdent des performances relativement intéressantes.

C'est en tout cas ce qu'a voulu mettre en avant la chaîne YouTube Throttle House, qui a organisé un drag race entre une Toyota Century, une Rolls-Royce Phantom et une Maybach 57S. Les trois voitures sont toutes équipées d'un V12 et sont toutes des propulsions. La seule différence, c'est le prix, la Toyota Century coûtant moins d'un tiers du prix de la Maybach et moins d'un cinquième du prix de la Rolls-Royce.

Sans surprise, la plus puissante l'emporte

La Toyota Century développe 280 ch et 461 Nm de couple grâce à son V12 5,0 litres, et elle pèse environ 2050 kg. La Rolls-Royce Phantom revendique 459 ch et 720 Nm de couple grâce à un V12 6,75 litres. Elle pèse 2530 kg. Enfin, la Maybach 57S développe 612 ch et 1001 Nm de couple via un V12 6,0 litres bi-turbo. C'est le modèle le plus lourd des trois avec 2744 kg affichés sur la balance.

Lors de la course, la Toyota Century a étonnamment pris le pas sur la Maybach et la Rolls-Royce, mais cette avance a rapidement pris fin. Quelques secondes plus tard, la Rolls-Royce a repris l'avantage sur la japonaise et la Maybach s'est envolée. Au final, c'est la 57S qui s'impose, suivie de la Phantom en deuxième place, puis de la Century qui ferme la marche.