Aujourd'hui, avec le besoin constant d'adaptations dictées par les réglementations au niveau des émissions, les familles de moteurs que nous connaissons vont peu à peu disparaître, même si les ingénieurs font tout pour les adapter. Et avec l'interdiction de la vente de voitures neuves thermiques en Europe en 2035, ces familles de moteurs seront dans tous les cas amenées à disparaître.

La série L développée par Bentley et Rolls-Royce a récemment tiré sa révérence, si l'on considère que cette famille de V8, composée à la base de deux unités de 6,25 et 6,75 litres, a vu le jour en 1959 et a équipé la plupart des modèles des deux constructeurs britanniques les six décennies suivantes.

Un peu d'histoire

Après avoir acquis Bentley en 1931, Rolls-Royce, à l'aube des années 1950, a commencé à avoir besoin d'un nouveau moteur pour remplacer ses vieux blocs six et huit cylindres en ligne qui équipaient les Rolls-Royce Silver Wraith, Silver Dawn et Bentley Mark VI et la limousine Rolls-Royce Phantom IV.

C'est ainsi qu'est né un nouveau projet interne de recherche et de développement qui a conduit à la création d'une famille de V8 connue sous le nom générique de Série L, mais en réalité désignée en interne sous le nom de "L410" en référence à l'alésage de 104,14 mm commun à toutes les variantes.

Bien que certaines caractéristiques, telles que l'angle à 90° entre les rangées de cylindres et le système central de distribution des arbres à cames avec bielles et culbuteurs, les rapprochent des gros moteurs américains de l'époque, ces V8 sont le fruit de l'expérience des deux constructeurs britanniques, qui doivent une partie de leur renommée, notamment dans le cas de Rolls-Royce, presque plus à la production de moteurs qu'à celle de voitures.

La série L était dotée d'un bloc-cylindres en alliage d'aluminium avec chemises humides, d'un arbre à cames à engrenages, d'un espacement entre les cylindres de 120,7 mm et d'un ordre d'allumage qui suivait une séquence plutôt inhabituelle : 1-5-4-8-6-3-7-2.

Ces caractéristiques sont restées presque entièrement inchangées jusqu'en 1998 dans le cas de Rolls-Royce, qui a commencé à partir de cette année-là à équiper ses modèles de moteurs V12 fournis par BMW, et jusqu'en 2020 dans le cas de Bentley, qui, bien qu'étant passé sous le contrôle de Volkswagen à la même époque, a continué à utiliser ses moteurs 8 cylindres aux côtés des W12 allemands sur de nouveaux modèles tels que la Continental GT.

La version 6,25 litres

Le premier des nouveaux V8 introduits sur le marché possédait une course de 91,44 mm et une cylindrée totale de 6230 cm3. Ce moteur, d'une puissance légèrement supérieure à 200 ch, a été utilisé de 1959 à 1982 sur divers modèles tels que les Rolls-Royce Silver Cloud II et II et Silver Shadow, leurs jumelles Bentley S2, S3 et T, et les Rolls-Royce Phantom V et VI.

La version 6,75 litres

La deuxième variante est arrivée en 1968 et a fait ses débuts sous le capot de l'emblématique Rolls Royce Phantom VI. Grâce à une augmentation de la course du piston de 91,44 à 99,06 mm, la cylindrée est passée à 6750 cm3. La firme britannique a toujours été réticente à l'idée de déclarer la puissance, qui n'était probablement pas beaucoup plus élevée que celle de la version 6,25 litres. Le principal avantage de l'augmentation de la cylindrée était en fait, du moins au début, l'augmentation du couple.

Ce moteur, également connu sous le nom de "6 ¾", a reçu plusieurs mises à jour, comme l'adoption de l'injection électronique, et a ainsi pu rester sur le marché jusqu'en 2020, accompagnant le vaisseau amiral Bentley Mulsanne en fin de carrière et devenant ainsi l'un des moteurs V8 britanniques les plus anciens et les plus célèbres, au même titre que le V8 Rover/Land Rover.

À partir de 1982, Bentley tente de redorer l'image et les performances de ses berlines en proposant des variantes du V8 6,75 litres suralimenté par deux turbocompresseurs MHI. Dès lors, les performances grimpe en flèche pour atteindre 530 ch et 1050 Nm sur les dernières Brooklands et Mulsanne.

Ces moteurs ont toujours été fabriqués dans l'usine historique de Crewe. Chacun d'eux a nécessité environ 30 heures de travail et était accompagné d'une plaque portant la signature du technicien qui l'avait assemblé (comme c'est encore le cas aujourd'hui pour les moteurs AMG). Lorsqu'ils ont été retirés de la production en 2020, ils ont été remplacés par le V8 4,0 litres TFSI du groupe Volkswagen, qui équipent les actuelles Flying Spur V8 et Continental GT V8.

Une partie de l'héritage de la série L survit également, indirectement, sur les Rolls-Royce modernes : le moteur équipant la Phantom et le Cullinan est flanqué 6.75 et possède une cylindrée de 6750 cm3 en hommage au moteur qui a écrit, en partie, l'histoire de Rolls-Royce.