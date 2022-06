Ce n'est pas un hasard si, dans le monde de l'automobile, certains constructeurs décident d'équiper leurs modèles haut de gamme de moteurs conçus et développés sur la base de blocs issus du catalogue d'autres constructeurs. Parmi eux, il y a McLaren, qui a lancé en 2011 la MP4-12C, une GT équipée du moteur M838T en position centrale arrière.

Il s'agissait d'un V8 à 90° développé par McLaren en collaboration avec la société Ricardo à partir de la base d'un moteur Nissan conçu pour les courses d'endurance. Ce moteur était marqué VHR35 et était monté en son temps sur quelques prototypes et sur la Nissan R390 GT1 qui a participé aux 24 Heures du Mans en 1998. Aujourd'hui, ce bloc est toujours utilisé dans sa version M838TE au sein de plusieurs supercars, dont les 540C, la 570S et la 600LT, avec différents niveaux de puissance.

McLaren MP4-12C

Un peu de technique

Ce moteur, entièrement en aluminium, est fabriqué au sein de l'usine Ricardo de Shoreham-by-Sea, dans le West Sussex, en Angleterre. Le M838T est un V8 bi-turbo dont les deux rangées de cylindres forment entre elles un angle de 90°. Doté d'un alésage de 93 mm et d'une course de 69,9 mm pour une cylindrée totale de 3799 cm3, le V8 McLaren est équipé d'un système de distribution à double arbre à cames en tête avec quatre soupapes par cylindre et d'un système d'injection électronique.

Parmi les nombreuses technologies présentes dans ce moteur, on trouve une unité de suralimentation composée de deux turbocompresseurs fabriqués par Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et un système de lubrification à carter sec qui permet à l'huile de circuler de manière optimale, malgré de fortes accélérations latérales et longitudinales.

Une première version de 600 ch

Par rapport au VHR35 de Nissan avec lequel il partageait le carter, l'alésage et le double turbocompresseur, le V8 conçu par Ricardo, selon les instructions de McLaren, a apporté un certain nombre de modifications aux turbocompresseurs, à l'électronique, au système de distribution et aux collecteurs d'échappement qui lui ont permis d'être homologué pour une utilisation routière.

La première version présentée sur la MP4-12C développait une puissance maximale de 600 ch à 7500 tr/min, il pouvait facilement atteindre 8500 tr/min et produisait un couple maximal de 600 Nm entre 3000 et 7000 tr/min. Selon McLaren, la MP4-12C était la voiture présentant le meilleur rapport entre puissance et émissions de CO 2 . En outre, ce modèle était l'une des rares voitures de route suralimentées capables d'atteindre un régime maximal de 8500 tr/min.

L'évolution du V8

Outre la version M838T qui a ensuite été montée sur les 650S et 675LT avec des puissances de 650 et 675 ch, McLaren a présenté en 2013 la version M838TQ sur la P1, une évolution du V8 bi-turbo qui avait été modifié pour accueillir l'unité électrique du groupe motopropulseur hybride et assurer un meilleur refroidissement de l'ensemble du bloc moteur.

Le M838TQ produit une puissance de 737 ch à 7200 tr/min qui, combinée aux 179 ch délivrés par le moteur électrique, porte la puissance maximale à 916 ch. À 4000 tr/min, le moteur délivre un couple maximal de 980 Nm, dont 720 sont produits par le moteur à combustion et 260 par l'unité électrique.

Sur la McLaren P1 GTR, réservée à la piste, le V8 bi-turbo a été porté à 800 ch pour une puissance totale de 1000 ch. Le couple était de 1050 Nm.