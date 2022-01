Si vous avez plus de trois millions d'euros à dépenser et que vous pouvez également vous offrir le luxe de la conduire sur circuit quand vous le souhaitez, alors cette McLaren P1 GTR est faite pour vous. Il s'agit de l'un des 35 exemplaires de l'étonnante hypercar hybride rechargeable qui est en vente chez Mechatronik pour la coquette somme de 2,65 millions d'euros, hors taxes.

Cela signifie que pour l'acheter, il faut payer la TVA allemande et débourser la somme astronomique de 3 153 500 euros... sans pouvoir utiliser cette McLaren sur la route. Il s'agit en fait d'un modèle très spécial, fabriqué exclusivement pour la piste, mais non destiné à un quelconque championnat de course officiel.

Elle n'a fait que 1 200 km

Bref, un vrai régal pour les riches amateurs de vitesse et de technologie qui, entre 2015 et 2016, ne pouvaient l'acheter que s'ils possédaient déjà une Mclaren P1 de route et dépensaient 2,5 millions d'euros.

La voiture vendue par le spécialiste allemand des voitures de sport et de luxe date de 2015, a parcouru seulement 1 200 km et présente une livrée classique argent métallisé avec un intérieur noir en alcantara. Les magnifiques photos qui accompagnent l'annonce de la vente nous permettent de voir de près à quel point ce coupé de 1000 ch est unique et "de course".

Spéciale à l'extérieur comme à l'intérieur

En plus des nombreux appendices aérodynamiques et des éléments de carrosserie en fibre de carbone visibles, il est facile de voir l'imposante aile fixe à l'arrière avec de puissants supports en fibre de carbone, équipée d'un système d'inclinaison DRS pour réduire la charge aérodynamique.

L'intérieur est également spectaculaire, avec de la fibre de carbone visible pour chaque élément structurel, y compris le volant de style course, qui est aplati au-dessus et en dessous et qui abrite les principales commandes de conduite.

1000 ch à dompter sur circuit

Pour rappel, la McLaren P1 GTR, outre son moteur hybride porté à 1000 ch (84 ch de plus que le V8 3,8 biturbo de la P1), bénéficie d'une réduction de poids de 50 kg, d'une voie avant élargie de 81 mm, d'une voie abaissée de 50 mm et d'une aérodynamique optimisée pour atteindre 658 kg de charge verticale.

À cela s'ajoutent les roues monoblocs à verrouillage central sur lesquelles sont montés des pneus Pirelli en version standard ou slick, ainsi que les rétroviseurs latéraux de forme nouvelle, fixés sur le montant avant plutôt que sur le côté de la porte.

Le système d'échappement est également exclusif à la McLaren P1 GTR, il est situé au centre et possède une double canule en alliage de titane et en Inconel. Il pèse 6 kg de moins que l'échappement de la P1 de route.