Quand il s'agit de dévoiler des séries spéciales, les équipes marketing des constructeurs regorgent d'ingéniosités. Entre rappel au passé, à d'anciens modèles ou encore référence à certaines personnalités de la marque, les séries spéciales sont devenues aujourd'hui monnaie courante et sont toujours autant plébiscitées par les acheteurs.

La dernière série spéciale en date nous provient de chez McLaren, avec sa redoutable supercar, la fameuse 720S. Pour faire honneur à son dernier doublé en Formule 1 obtenu sur le circuit de Monza, lors du dernier Grand Prix d'Italie, par ses deux pilotes, Daniel Ricciardo et Lando Norris, la firme de Woking vient de dévoiler une série spéciale en l'honneur du pilote Australien auréolé de la première place.

Après une longue période sans victoire en Formule 1, Daniel Ricciardo a renoué avec la plus haute marche du podium de fort belle manière, et sur un circuit historique qui plus est. Et la McLaren 720S réalisée en son honneur sera assez exclusive, d'une part parce qu'il s'agit d'une 720S et que ce n'est pas forcément courant comme voiture, et d'autre part parce qu'elle sera produite à seulement trois unités, trois unités uniquement destinées au marché australien.

La McLaren 720S Daniel Ricciardo Edition se pare de la même livrée "Papaya Spark Orange" que celle des monoplaces McLaren, une teinte rehaussée de touches de couleur "Burton Blue" et agrémentée d'un numéro 3, le numéro de course du pilote Australien.

À l'intérieur, nous retrouvons globalement les mêmes teintes qu'à l'extérieur avec, en plus, un habillage en Alcantara noir. Ces trois modèles seront visibles chez les concessionnaires McLaren Sydney et McLaren Melbourne d'ici la fin de l'année.

MSO, le département de personnalisation de McLaren qui s'est chargé de cette série spéciale, a laissé en l'état la mécanique de la 720S, avec un V8 4,0 litres bi-turbo qui développe toujours la bagatelle de 720 chevaux et 770 Nm de couple, de quoi passer de 0 à 100 km/h en l'espace de 2,9 secondes et d'atteindre 341 km/h en vitesse de pointe.