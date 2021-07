La gamme Supercars (anciennement Super Series) de chez McLaren compte une nouvelle venue, en plus des 720S, 720S Spider, Artura et 765LT. Pour boucler la boucle, la firme de Woking vient de présenter la version Spider de la 765LT, tout aussi exclusive que le coupé, avec des performances à couper le souffle.

Comme souvent avec les cabriolets dérivés de modèles coupés déjà existants, il n'y a pas vraiment de surprise, du moins techniquement parlant. Pour grossir le trait : prenez une 765LT, ôtez lui le doit et remplacez-le par un système rétractable en dur et vous obtenez l'un des cabriolets les plus performants du marché. Le système s'ouvre et se ferme en l'espace de 11 petites secondes et jusqu'à 50 km/h.

Cabriolet oblige, il y a évidemment une petite surcharge pondérale par rapport au coupé, en l'occurrence 49 kilos de plus, pour culminer à 1388 kilos à vide. Cela reste un poids plus que contenu pour une supercar qui affiche de telles performances. Il faut dire que McLaren a une nouvelle fois usé et abusé du carbone pour rendre sa voiture la plus légère possible, avec de nombreux éléments en fibre de carbone et notamment la structure monocoque.

Et pour aller jusqu'au bout des choses, la 765LT est dépourvue de surtapis, le système audio et de climatisation pour perdre encore quelques précieux kilos dans la bataille. Rassurez-vous, si vous êtes l'un des 765 clients de cette voiture (tous les exemplaires sont déjà vendus), vous aurez toujours la possibilité de rajouter ces éléments sans frais supplémentaires. Comme pour la McLaren 720S Spider, la 765LT du même nom bénéficie d'une lunette arrière qu'il est possible de baisser, même quand la voiture est capotée. Parfait pour continuer d'entendre les vocalises du V8 quand il pleut.

Justement, le moteur, parlons-en. Comme le nom de la voiture l'indique, il développe la bagatelle de 765 chevaux et 800 Nm de couple grâce à son V8 4,0 litres bi-turbo. Les performances sont évidemment tout bonnement démentielles avec un 0 à 100 km/h annoncé en 2,8 secondes, un 0 à 200 km/h en 7,2 secondes et une vitesse maximale de 330 km/h. Les performances sont pratiquement similaires à celles de coupé.

La 765LT a reçu aussi quelques améliorations par rapport à une 720S Spider qu'elle reprend pour base, comme au niveau des suspensions, qui deviennent encore plus fermes. Les voies avant ont été élargies tandis que la hauteur de caisse a encore été abaissée. À ce moment, vous vous demandez certainement si cette voiture est bien utilisable sur route. Visiblement oui, mais ses jantes en alliage forgé à 10 branches chaussées de pneumatiques Pirelli P Zero Trofeo R semblent indiquer qu'elle serait plus à l'aise sur un circuit. Il en va de même pour les disques en carbone-céramique avec les étriers directement empruntés à la McLaren Senna.

Concernant les tarifs, il faudra compter, au minimum, environ 372 500 euros pour se l'offrir, avant même de passer par le département de personnalisation de la marque. MSO propose déjà deux packs pour simplifier les choses : le pack Clubsport, permettant de faire gagner quelques kilos (baquets fins en carbone, système de télémétrie embarqué...) pour les pistards, ou alors le Black Pack, avec des éléments noirs pour donner à la voiture un côté un peu plus sombre.