Après près d'une décennie chez McLaren et huit ans à la tête de l'entreprise, Mike Flewitt quitte ses fonctions. La firme de Woking n'a pas encore annoncé son successeur, la marque étant actuellement en pleine phase de recherche.

Le départ de Mike Flewitt intervient quelques semaines après la nomination de Stefan Jacoby, l'ancien PDG de Volvo, et de Michael Macht, l'ancien PDG de Porsche, en tant que directeurs non-exécutifs au conseil d'administration de McLaren Group, l'entité qui comprend notamment les activités Automotive, Racing et Technology.

Pour le moment, Michael Macht "assumera la responsabilité de toutes les fonctions techniques et opérationnelles" de McLaren Automotive en attendant le recrutement d'un nouveau patron. Les départements marketing, commercial et relations publiques seront supervisées par le président exécutif de McLaren Group, Paul Walsh.

McLaren P1

"Je suis incroyablement fier d'avoir dirigé McLaren Automotive pendant la majeure partie de sa première décennie, qui a été couronnée de succès, et je suis privilégié d'avoir joué un rôle dans l'incroyable histoire de McLaren", a déclaré Mike Flewitt. "Le succès de cette jeune entreprise témoigne des nombreuses personnes passionnées et talentueuses avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler et je suis impatient de voir ce succès se poursuivre."

Mike Flewitt a pris la tête de la marque à un moment plutôt compliqué pour McLaren, au lancement de la MP4-12C, une supercar qui a connu un succès assez mitigé. Mike Flewitt est arrivé en juillet 2013 après le "départ" d'Antony Sheriff, qui a passé près de dix ans en tant que directeur général de la marque.

Mike Flewitt a rapidement supervisé le lancement de la P1, de la 570S et de la transformation de la MP4-12C en 650S, une voiture qui s'est appuyée sur les forces incontestables de la 12C et a corrigé bon nombre de ses défauts. C'est toute une gamme qui s'est construite par la suite, et les résultats ont suivi avec des ventes annuelles qui ont grimpé à près de 5000 unités en 2018 et en 2019.

La pandémie a cependant durement touché la division automobile, mais aussi l'ensemble du groupe McLaren, avec quelque 1200 suppressions d'emplois lors d'une restructuration en mai dernier. L'entreprise se prépare désormais au lancement de son premier modèle hybride, l'Artura, qui est la première voiture du renouveau de McLaren, avec notamment l'arrivée de nombreux modèles électrifiés.