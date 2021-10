Solus, Aonic et Aeron, ces noms ne vous évoquent rien, et pourtant, ce pourrait être les appellations des futures McLaren. Cette trouvaille, on la doit à Carbuzz qui en fouillant dans les documents de l'Office britannique de la propriété intellectuelle, a découvert que le constructeur anglais a déposé ces trois noms.

Pour l'heure, nous ne savons absolument pas à quoi cela correspond, bien que l'hypothèse la plus probable est que McLaren cherche à étoffer sa gamme à travers de nouveaux modèles ou des versions très spéciales. Il faut dire que le fabricant de Woking était plutôt du genre à nommer ses modèles en fonction de leur puissance. C'est le cas par exemple des McLaren 570S, 600LT, 720S et 765LT.

Ces dernières années, McLaren a changé ses habitudes et a lancé la Senna, la Speedtail, l'Elva ou encore, l'Artura : sa supercar à moteur V6 hybride. Il ne sera donc pas étonnant que les prochains modèles de la marque portent les noms précités, d'autant plus qu'ils commencent par la lettre S (comme Senna et Speedtail), et A (comme Artura).

McLaren est l'un des rares constructeurs à ne pas commercialiser de SUV, nous pensons donc que ces noms ne se retrouveront pas à l'arrière d'un crossover. Il est probable que Solus, Aonic et Aeron soient les dénominations choisies pour une supercar hybride plus puissante et plus extrême que l'Artura, on peut aussi imaginer le lancement d'un véhicule 100% électrique. Après tout, Ferrari et Lamborghini ont annoncé l'arrivée d'un modèle électrique au cours des prochaines, McLaren pourrait donc suivre leur chemin.

Dans la mythologie celtique, Aeron fait référence au dieu de la guerre tandis que Solus signifie quelqu'un de seul, ce qui pousse à croire que ce nom sera porté par une monoplace, à l'image de la Ferrari Monza SP1. Nous en saurons plus ultérieurement, il faudra sans doute attendre un petit bout de temps afin que le mystère soit résolu. Sachez enfin que des constructeurs déposent parfois des noms qu'ils n'utilisent jamais.