Toute personne ayant un minimum de connaissances en matière d'automobile sait à quel point la McLaren F1 est spéciale. À ce jour, elle détient toujours le record de la voiture de série la plus rapide propulsée uniquement par un moteur à aspiration naturelle.

Avec l'induction forcée et les véhicules électriques qui prennent le relais, il semble peu probable qu'elle perde un jour ce titre, à moins que son hommage moderne - la Gordon Murray T.50 - n'ait quelque chose à dire à ce sujet. La voiture ici n'est pas une F1 ordinaire puisqu'il s'agit du dérivé de la voiture de course.

McLaren n'a produit que 28 F1 GTR au total, mais seulement 10 ont été construites dans la spécification Longtail. Celle-ci est encore plus rare si l'on considère qu'elle a été convertie pour un usage routier par le spécialiste britannique Lanzante. Certains diront qu'il est sacrilège d'apposer une plaque d'immatriculation sur l'hypercar propulsé par BMW.

Une chose est sûre, c'est que de voir cette voiture déambuler dans les rues de Londres est un spectacle proprement incroyable. Dans une ville où les plus riches paradent avec leurs voitures haut de gamme, il est de plus en plus difficile de se faire remarquer. Mais difficile de faire mieux que cette F1 GTR Longtail homologuée route ! Le pire, c'est qu'elle donne l'impression d'être "facile". Ce bolide à trois places est bruyant, peu pratique et trop grand pour les rues étroites, mais quelqu'un a eu le courage de l'emmener en balade.

Avec une garde au sol extrêmement limitée, une petite bosse sur la route pourrait causer des dommages aux pare-chocs et au dessous de la carrosserie qui coûteraient une petite fortune à réparer étant donné la rareté et le caractère sur-mesure de ces voitures. Il faut encore du temps pour s'habituer à voir une F1 GTR Longtail mettre ses clignotants, tout comme la plaque d'immatriculation qui a un impact négatif sur le design spectaculaire de l'arrière de la voiture.

Des voitures comme la McLaren F1 GTR, la Mercedes-Benz CLK GTR ou la Porsche 911 GT1 Straßenversion ne seront plus jamais fabriquées. Cependant, nous croisons les doigts pour que la nouvelle classe LMDh donne naissance à des voitures de route, même si le règlement n'oblige pas les entreprises à construire des équivalents homologués pour la route.