La dernière fois que BMW a participé et gagné aux 24 heures du Mans, c'était en 1999 avec la V12 LMR. Cependant, cette victoire n'a jamais eu de suite - du moins dans la même catégorie.

Heureusement, BMW a annoncé en juin 2021 son retour à Daytona en 2023, marquant ainsi le retour du constructeur automobile dans la course de voitures de haut niveau, en rejoignant la nouvelle catégorie des prototypes LMDh. Et aujourd'hui, BMW Motorsport fait plaisir à ses fans avec un teaser de son prochain prototype LMDh.

Produit en étroite collaboration entre BMW M Motorsport et BMW Group Designworks, le design du prototype BMW M LMDh est censé réunir les "éléments iconiques de l'ADN du design de BMW M Motorsport avec l'architecture performante d'un prototype ultra-moderne" qui illustre "l'efficacité viscérale".

Visuellement, le teaser du prototype ne montre que quelques détails de la future voiture de course. Les couleurs de BMW M sont mises en évidence par l'imposant splitter avant, tandis que l'énorme calandre à l'avant reflète l'évolution de la signature du constructeur au fil des années. Le teaser montre essentiellement l'avant, mais un regard plus attentif donne un aperçu de la grande aile qui couvre presque tout l'arrière.

Bien que BMW n'ait pas confirmé son retour au Mans en 2023, sa participation prochaine aux 24 heures de Daytona le laisse présager. La course d'endurance de Daytona est effectivement la première course à laquelle les prototypes LMDh basés sur LMP2 peuvent courir. Les portes étant ouvertes pour les prototypes LMDh entre l'IMSA et le WEC, nous ne voyons aucune raison pour BMW de ne pas engager sa voiture de course au Circuit de la Sarthe.

BMW Motorsport a également annoncé que le BMW Team RLL concourra dans les deux prototypes LMDh à partir de 2023, poursuivant ainsi la collaboration qui existe depuis 2009. BMW choisit Dallara pour le châssis de la M LMDh.