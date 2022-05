Les pilotes de Formule 1 ont l'occasion de voyager dans le monde entier pour piloter des voitures de course parmi les plus sophistiquées. Ils gagnent suffisamment d'argent pour s'acheter presque tous les véhicules disponibles sur le marché.

Cependant, leurs contrats stipulent souvent qu'ils doivent choisir un modèle de la gamme du sponsor de l'équipe ou du constructeur automobile. Alors, que conduisent les pilotes lorsqu'ils ne sont pas sur la piste ?

Beaucoup de pilotes montrent leurs véhicules personnels sur leurs réseaux sociaux. D'autres sont plus discrets. Heureusement, Motorsport Images met à disposition des millions de photos de courses et d'automobiles, ce qui nous permet de découvrir comment les pilotes les plus discrets arrivent aux grands prix.

Nous avons pu trouver des photos de l'ensemble des pilotes avec leurs voitures. L'ordre de la liste reflète le classement du championnat du monde des pilotes au moment de la publication.

Charles Leclerc

Équipe : Scuderia Ferrari

Age : 24 ans

Véhicule : Ferrari 488 Pista Spider

Charles Leclerc, pilote de la Scuderia Ferrari, connaît un début de saison fantastique après avoir terminé septième au classement l'an dernier.

Il possède une Ferrari 488 Pista Spider personnalisée. Elle a une carrosserie noire mate avec une bande rouge et blanche qui rend hommage au drapeau de Monaco.

Max Verstappen

Équipe : Red Bull Racing

Âge : 24 ans

Véhicule : Aston Martin DB11

Max Verstappen de Red Bull Racing a été champion du monde des pilotes l'an dernier.

Sur cette photo, Verstappen sort de son Aston Martin DB11 qui est dans une nuance de bleu très foncé avec des étriers de frein jaune-vert qui ajoutent une touche de couleur à l'extérieur.

Sergio Pérez

Équipe : Red Bull Racing

Âge : 32 ans

Véhicule : Honda Civic Type R

Sergio Pérez est un vétéran de la Formule 1 après avoir fait ses débuts avec Sauber pour la saison 2011. Il court actuellement pour Red Bull Racing.

Cette photo date de la saison 2021, lorsque Red Bull Racing utilisait des moteurs Honda. Il était donc logique que Pérez soit dans une Honda Civic Type R.

George Russell

Équipe : Mercedes-AMG F1 Team

Âge : 24 ans

Véhicule : Mercedes-AMG C 63 S Coupé

La saison 2022 marque la première année de George Russell avec Mercedes.

L'année dernière, il était avec Williams, qui utilisait des moteurs Mercedes. Cette photo prise lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 le montre sortant d'une Mercedes-AMG C 63 S Coupé.

Carlos Sainz Jr.

Équipe : Scuderia Ferrari

Âge : 27 ans

Véhicule : Ferrari 812 Competizione

Carlos Sainz Jr. est le fils de la légende du rallye Carlos Sainz. Il en est à sa deuxième saison à la Scuderia Ferrari. Cette saison a commencé par deux podiums, mais il a abandonné lors des deux derniers grands prix.

Les parents de Sainz Jr lui ont offert à l'âge de 18 ans une Volkswagen Golf comme cadeau. En décembre 2021, il a présenté une mise à niveau majeure car il travaillait avec le programme Tailor Made de Ferrari pour fabriquer ce qui semblait être une 812 Competizione personnalisée.

Lando Norris

Équipe : McLaren F1 Team

Âge : 22 ans

Véhicule : McLaren GT

Lando Norris court pour l'écurie McLaren F1 Team. Il arrive au Grand Prix de Miami après être monté sur la troisième marche du podium au Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Norris a commencé à travailler avec McLaren en 2018 en tant que pilote d'essai et est devenu le pilote de course de l'équipe en 2019. Cette photo de 2020 montre Norris arrivant au Grand Prix de Grande-Bretagne dans sa McLaren GT.

Lewis Hamilton

Équipe : Mercedes-AMG F1 Team

Âge : 37 ans

Véhicule : Mercedes-Benz Classe GLE

Après avoir failli remporter son huitième titre de champion du monde des pilotes l'année dernière, le pilote Mercedes-AMG Lewis Hamilton occupe actuellement la septième place du classement.

Hamilton possède pas mal de voitures, mais à en juger par son Instagram, il a une préférence pour la Mercedes-Benz GLE ces jours-ci, du moins lorsqu'il assiste à des courses.

Valtteri Bottas

Équipe : Alfa Romeo F1 Team

Âge : 32 ans

Véhicule : Mercedes-AMG GT Black Series

Valtteri Bottas en est à sa première saison avec l'Alfa Romeo F1 Team après avoir passé les cinq dernières années avec l'écurie Mercedes-AMG. Il a terminé troisième du championnat du monde des pilotes l'année dernière.

En août 2021, il s'est procuré une Mercedes-AMG GT Black Series personnalisée. La voiture noire est ornée de petits logos Mercedes-Benz qui décorent les côtés de la carrosserie.

Esteban Ocon

Équipe : BWT Alpine F1 Team

Âge : 25 ans

Véhicule : Mercedes-AMG GT Roadster

Esteban Ocon en est à sa deuxième année au sein de l'équipe BWT Alpine F1 Team. Il a terminé à la 11e place du classement des pilotes l'année dernière, contre la 9e jusqu'à présent cette saison.

Il a été étonnamment difficile de retrouver Ocon au volant d'un véhicule qu'il ne pilote pas ou dont il ne fait pas la promotion. Nous avons finalement trouvé ce cliché du 9 juillet 2018 d'Ocon posant avec une Mercedes-AMG GT Roadster. À l'époque, Ocon était un pilote de l'équipe de F1 Force India.

Kevin Magnussen

Équipe : Haas F1 Team

Âge : 29 ans

Véhicule : Mercedes-AMG GT Roadster

Kevin Magnussen est de retour au sein de l'équipe Haas F1 Team pour la saison 2022 après être passé à la compétition dans le championnat IMSA SportsCar pour Cadillac Chip Ganassi Racing dans la Cadillac DPi-V.R l'année dernière.

Magnussen ne semble pas poster d'images de lui conduisant autre chose que sa voiture de F1. La meilleure image de lui dans une voiture de route que nous avons pu trouver est cette photo de 2020 au volant de ce que nous sommes presque certains d'être une Mercedes-AMG GT Roadster.

Daniel Ricciardo

Équipe : McLaren F1 Team

Âge : 32 ans

Véhicule : McLaren 720S

Daniel Ricciardo est un vétéran de la F1 après avoir fait ses débuts en 2011 au sein de l'équipe de Formule 1 HRT. Son curriculum vitae comprend des passages à la Scuderia Toro Rosso, à Red Bull et à Renault. Il est maintenant chez McLaren.

Cette photo date du Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année dernière. Il arrive dans une McLaren 720S.

Yuki Tsunoda

Équipe : Scuderia AlphaTauri

Âge : 21 ans

Véhicule : Honda Civic Type R

Yuki Tsunoda court pour Scuderia AlphaTauri et en est à sa deuxième année de compétition en F1.

L'année dernière, Scuderia AlphaTauri a utilisé des moteurs Honda, il était donc logique qu'il arrive au Grand Prix de Hongrie dans une Honda Civic Type R.

Pierre Gasly

Équipe : Scuderia AlphaTauri

Âge : 26 ans

Véhicule : Honda Civic Type R

Pierre Gasly en est à sa troisième année au sein de l'équipe Scuderia AlphaTauri.

Comme Tsunoda, il a utilisé une Civic Type R l'année dernière. Cette photo a été prise lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021.

Sebastian Vettel

Équipe : Aston Martin F1 Team

Âge : 34 ans

Véhicule : Aston Martin DB11

Sebastian Vettel a débuté en F1 en 2006 en tant que pilote d'essai de BMW Sauber. Il a participé à une seule course pour cette écurie en 2007, puis a rejoint la Scuderia Toro Rosso. Il a remporté des championnats du monde consécutifs de 2010 à 2013 pour Red Bull Racing.

Il est maintenant avec l'Aston Martin F1 Team. Il a manqué les deux premières courses de la saison après avoir été contrôlé positif au COVID-19.

Le voici arrivant au Red Bull Ring en Autriche en 2021 au volant d'une Aston Martin DB11.

Fernando Alonso

Équipe : Alpine F1 Team

Âge : 40 ans

Véhicule : Honda CR-V

Fernando Alonso est un ancien de la F1. Il a débuté comme pilote d'essai de Minardi en 2000 et a commencé à courir pour cette écurie en 2001. Il a remporté deux championnats du monde consécutifs au volant de Renault en 2005 et 2006. Alonso fait maintenant partie de l'équipe Alpine F1 Team.

Ce cliché a été pris lors du Grand Prix d'Italie 2017, lorsque Alonso était chez McLaren. À l'époque, l'écurie utilisait des moteurs Honda, ce qui explique pourquoi le pilote sort d'un Honda CR-V.

Zhou Guanyu

Équipe : Alfa Romeo F1 Team

Âge : 22 ans

Véhicule : Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Zhou Guanyu était pilote d'essai pour l'Alpine F1 Team l'année dernière. Il en est maintenant à sa première année avec l'Alfa Romeo F1 Team .

Quand il n'est pas sur la piste, il conduit une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Alexander Albon

Équipe : Williams Racing

Âge : 26 ans

Véhicule : McLaren GT

Alexander Albon a commencé sa carrière en F1 en 2019 sous les couleurs de la Scuderia Toro Rosso, avant de passer chez Red Bull plus tard dans la saison. Il est maintenant chez Williams Racing.

Il ne poste pas de photos de ses voitures personnelles. Le mieux que nous ayons pu trouver est cette photo de lui en train de regarder la McLaren GT de Lando Norris.

Lance Stroll

Équipe : Aston Martin F1 Team

Âge : 23 ans

Véhicule : Aston Martin DBX

Lance Stroll en est à sa deuxième année au sein de l'Aston Martin F1 Team. Il a fait ses débuts chez Williams Racing en 2017.

Ici, il s'éloigne d'une Aston Martin DBX lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022.

Mick Schumacher

Équipe : Haas F1 Team

Âge : 23 ans

Véhicule : Yamaha MT-09

Mick Schumacher est le fils de la légende de la F1 Michael Schumacher. Il court actuellement pour l'équipe Haas F1 Team. Il s'agit de sa deuxième année de compétition pour l'équipe.

Il ne poste pas de photos de ses véhicules personnels sur Instagram. Cependant, nous avons trouvé ce cliché de lui lors de la course F2 2020 à Monza, au guidon d'une moto Yamaha MT-09.

Nico Hülkenberg

Équipe : Aston Martin F1 Team

Âge : 34 ans

Véhicule : Tracteur

Nico Hülkenberg a couru pour l'Aston Martin F1 Team lors des deux premiers grands prix de la saison après que Sebastian Vettel ait été contrôlé positif au COVID-19. Il a maintenant repris son rôle de pilote de réserve et de développement de l'équipe.

Il est un vétéran du sport après avoir fait ses débuts chez Williams en 2010.

Hülkenberg ne poste pas d'images de ses voitures personnelles, mais il aime apparemment conduire un tracteur lorsqu'il n'est pas sur la piste.

Nicholas Latifi

Équipe : Williams Racing

Âge : 26 ans

Véhicule : Toyota Land Cruiser Prado

Nicholas Latifi en est à sa troisième année de compétition pour Williams Racing.

On le voit ici sortant d'un Toyota Land Cruiser Prado lors du Grand Prix de Sakhir 2020 à Bahreïn.